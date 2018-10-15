Украл сыра на 5000 рублей покупатель в супермаркете Новосибирска

Полицейские раскрыли кражу продуктов из супермаркета, сообщили сегодня, 15 октября, в управлении МВД по новосибирской области.

4 октября неизвестный совершил хищение сыра из супермаркета по улице Дучи Ковальчук. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Кировского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.