Украл сыра на 5000 рублей покупатель в супермаркете Новосибирска

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Если речь идет о преступлении по ст. 158 ч. 1, то самое строгое наказание за него – два года. Но участников деятельности преступных группировок, специализирующихся на краже, безусловно, ждет более суровая мера. Максимальный срок за деяние, о котором сказано во второй части вышеупомянутой уголовной статьи, – пять лет.
Это вам не «условно»2,5 года дал суд экс-депутату, похитившему более 20 млн рублей у коммунальщиков Бердска»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/15/381533-25-goda-dal-sud-deputatu-poxitivshego-bolee-20-mln-rublej-iz-kazny-berdska
Это вам не жалкие 20 млн. рублей, от которых никто не пострадал! Тут жуткая, беспринципная кража аж 5-и тыс. рублевого сыра! Тут по всей строгости нужно наказывать! Чтобы другим сырным ворам не повадно было!!!
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позор согласен
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