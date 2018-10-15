Социальные пенсии увеличат на 4% в 2019 году
Сейф с 220 тыс. рублей украл бывший грузчик организации в Новосибирской области
Арест братьев Кокориных их мать назвала «катастрофой всей ее жизни»
Эвакуировали по автолестнице людей при пожаре в 3-этажке Бердска
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Не паниковать: включат сирены в Бердске 15 октября
В экономику России $40 млрд вложат иностранные компании
Осталось менее 30 книг «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города
Оставленные после вырубки деревьев сухие ветки угрожают пожаром лесу Бердска
Черную комедию о блокадном Ленинграде назвал кощунством депутат Госдумы