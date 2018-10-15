КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию 8-913-701-2341 Алена
Продам студию 8-913-701-2341 Алена
продам /обмен
продам /обмен
ПРОДАМ 2-ю в самом центре в кирпичном доме !!!
Продам большую 1 комнатную квартиру
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Социальные пенсии увеличат на 4% в 2019 году

Сейф с 220 тыс. рублей украл бывший грузчик организации в Новосибирской области

Арест братьев Кокориных их мать назвала «катастрофой всей ее жизни»

Эвакуировали по автолестнице людей при пожаре в 3-этажке Бердска

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Не паниковать: включат сирены в Бердске 15 октября

В экономику России $40 млрд вложат иностранные компании

Осталось менее 30 книг «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Оставленные после вырубки деревьев сухие ветки угрожают пожаром лесу Бердска

Черную комедию о блокадном Ленинграде назвал кощунством депутат Госдумы

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Оставленные после вырубки деревьев сухие ветки угрожают пожаром лесу Бердска

Сотрудники лесхоза сожгут порубочный материал после того, как пойдут дожди или выпадет снег.

15.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Ильи Друздина Нет комментариев
 
Оставленные после вырубки деревьев сухие ветки угрожают пожаром лесу Бердска

Срубленные ветки сожгут в конце октября-начале ноября

Вывезли срубленные деревья, но оставили ветки в лесу Бердска.

— В районе «Чайки» вырубили деревья. Стволы все уже увезли. А ветки как лежали, так и остались лежать. Лежат они, судя по всему, уже больше месяца. И уже подсохли. А вдруг кто-нибудь подожжет их, и тогда не избежать лесного пожара, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Петрова.

Как объяснил «Курьер. Среда. Бердск» директор бердского лесхоза Валерий Носков, когда летом идет заготовка древесины, все порубочные материалы складывают в кучи. Как только завершается пожароопасный сезон, идут дожди или выпадает снег, все сотрудники лесхоза останавливают работы, какие есть, и идут сжигать порубочные остатки.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Стоматолога-мошенника судят в Бердске Социальные пенсии увеличат на 4% в 2019 году Сейф с 220 тыс. рублей украл бывший грузчик организации в Новосибирской области

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Фитнес"Лето"
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика