Оставленные после вырубки деревьев сухие ветки угрожают пожаром лесу Бердска

Вывезли срубленные деревья, но оставили ветки в лесу Бердска.

— В районе «Чайки» вырубили деревья. Стволы все уже увезли. А ветки как лежали, так и остались лежать. Лежат они, судя по всему, уже больше месяца. И уже подсохли. А вдруг кто-нибудь подожжет их, и тогда не избежать лесного пожара, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Петрова.

Как объяснил «Курьер. Среда. Бердск» директор бердского лесхоза Валерий Носков, когда летом идет заготовка древесины, все порубочные материалы складывают в кучи. Как только завершается пожароопасный сезон, идут дожди или выпадает снег, все сотрудники лесхоза останавливают работы, какие есть, и идут сжигать порубочные остатки.