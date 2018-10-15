Самая «дешевая» аренда жилья в России обойдется в 6500 рублей в месяц

По итогам третьего квартала 2018 года дешевле всего в России снять однокомнатную квартиру можно в Магнитогорске. Об этом «Стройгазете» сообщили в аналитическом отделе портала «Мир квартир», уточнив, что аренда «однушки» в этом городе обойдется в 6500 рублей в месяц.

По данным экспертов, также недорого можно поселиться в «однушке» в Чебоксарах (6900 рублей в месяц), Курске (7015 рублей в месяц), Нижнем Тагиле (7061 рублей в месяц) и Кургане (7169 рублей в месяц).

Аналитики отмечают, что в третьем квартале ставки на съемное жилье поднялись в 43 городах, а в 23 городах аренда стала доступней. Прирост составил 1,2%. При этом средняя ставка на квартиры с одной комнатой по всем городам составила 11,5 тыс. рублей в месяц. Примерно столько стоит поселиться в подобной квартире в Чите. Это почти втрое дешевле, чем в Москве, и в 1,8 раза больше, чем в Магнитогорске.

«По итогам трех кварталов рынок аренды в крупных городах страны показал те же результаты, что и рынок продаж – ставки на съемные лоты в целом увеличились, – прокомментировал Павел Луценко, гендиректор портала. – Ситуация в конкретных городах зависит от общего состояния жилого фонда, объемов нового строительства и уровня экономического развития региона».

Источник: stroygaz.ru