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Фото: Кто забыл телефон на площадке с тренажерами на Вокзальной

звоните 89134632736.

13.10.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал леха:
Кто забыл телефон на площадке с тренажерами на вокзальной рядом со второй школой, звоните 89134632736

Фото: Кто забыл телефон на площадке с тренажерами на Вокзальной


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(1) Комментарий

  1. Вит

    звонить не пробовал? пожарные похоже *PARDON*

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