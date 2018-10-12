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Подожгли траву на пустыре возле строящегося детсада в Южном микрорайоне Бердска

Неизвестные намеренно или по неосторожности устроили пал травы. Ни до стройплощадки, ни до жилых домов огонь не дошел — пожарные оперативно потушили.(ВИДЕО)

12.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Стоп-кадр с видео очевидца Нет комментариев
 
Подожгли траву на пустыре возле строящегося детсада в Южном микрорайоне Бердска

Полыхает поле в Южном микрорайоне Бердска

Вечером в пятницу, 12 октября, бердским пожарным пришлось выезжать на тушение травы в микрорайон Южный. За несколько минут они потушили огонь и в 18.50 вернулись в депо. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил оперативный дежурный по городу.

По всей видимости кто-то намеренно или по неосторожности устроил пал травы на участке неподалеку от стройплощадке, где возводят детский сад.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», огонь не дошел ни до строительства, ни до жилых домов в Южном.

Видео очевидца


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