Подожгли траву на пустыре возле строящегося детсада в Южном микрорайоне Бердска
Скандал устроили вице-губернатору из-за новой горки на презентации двора в Бердске
В отставку после слов о прожиточном минимуме в 3500 рублей отправили министра в Саратове
Пьяные бомжи спят на выброшенных на улицу вещах из пустующей муниципальной квартиры в Бердске
За подсыпку грязью дорожных ям «по шапке» получил рабочий муниципальной службы в Бердске
Заплатить за соседа-должника предлагают собственникам квартир
Освобождается от доллара экономика России
Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?