Подожгли траву на пустыре возле строящегося детсада в Южном микрорайоне Бердска

Вечером в пятницу, 12 октября, бердским пожарным пришлось выезжать на тушение травы в микрорайон Южный. За несколько минут они потушили огонь и в 18.50 вернулись в депо. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил оперативный дежурный по городу.

По всей видимости кто-то намеренно или по неосторожности устроил пал травы на участке неподалеку от стройплощадке, где возводят детский сад.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», огонь не дошел ни до строительства, ни до жилых домов в Южном.

Видео очевидца