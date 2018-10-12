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Автобус №2 запустят с 15 октября на ул. Морскую в Бердске

Последняя «двойка» будет приходить на остановку «Зеленый остров» около 21.00. Первые несколько дней возможны перебои в расписании.

12.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Автобус №2 запустят с 15 октября на ул. Морскую в Бердске

Жители «Зеленого острова» смогут добраться до дома на общественном транспорте после 20.00

С понедельника, 15 октября, еще один автобус запустят до остановки «Зеленый остров» в Бердске. Теперь на ул. Морскую будет заходить маршрут №2.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рядом с парком отдыха «Зеленый остров» оборудовали разворотную площадку с остановочным павильоном. С 19 сентября в тестовом режиме на остановку начал заходить автобус №3. На данном участке дороги провели ямочный ремонт.

Мэр Евгений Шестернин остался недоволен тем, что последний рейс маршрута №3 заходит на остановку в 19.50. На совещании чиновников 9 октября поручил отделу транспорта и дорожного хозяйства поработать над расписанием, чтобы оно было удобно для населения ул. Морской, в том числе для школьников, занимающихся в первую и во вторую смены. А также добавить вечерний рейс.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, они решили не менять схему вечерних рейсов автобуса №3, а решили добавить еще одни маршрут. На остановку «Зеленый остров» будет заезжать маршрут №2.

— Данный маршрут идет на вокзал, через Пенсионный фонд и горбольницу, с понедельника «двойка» будет заезжать на «Зеленый остров». Так как маршрут протяженный, его оборотный рейс составляет 29 км, первое время возможны перебои в расписании. Мы об этом предупредили жителей ул. Морской. Автобус №2 будет удобен для жителей — он захватывает еще к тому же две школы, №10 и №1, детские сады, — отметила Нятина.

Таким образом отпадает потребность в дополнительном вечернем рейсе автобуса №3. Маршрут №2 прибывает на конечную остановку «Бердский санаторий» в 20.50. Через несколько минут он будет высаживать пассажиров на ул. Морской.


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