Лишь 58% домов ввели в эксплуатацию в Новосибирской области

В Новосибирской области за девять месяцев 2018 года введено 938 тыс. кв. м жилья, что составляет 58% от плановых показателей. Об этом на заседании комитет заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам сообщил министр строительства региона Иван Шмидт.

Он отметил, что в Сибирском федеральном округе Новосибирская область остается лидером по объему введенного жилья, опережая Красноярский край на 247,7 тыс. кв. м жилья. В тоже время по области идет не только явное сокращение объемов сдаваемого жилья. Падение по всему строительному комплексу, по расчетам министерства, составляет 40-45%. По данным Ивана Шмидта, за 2018 год число проблемных объектов в области увеличилось на 23 — до 57 проблемных домов, сообщает пресс-служба заксобрания.

Источник: Ъ