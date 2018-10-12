Лишь 58% домов ввели в эксплуатацию в Новосибирской области

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А вот и статейка подоспела в противовес генпланистам из администрации, мечтающим расселить частный сектор, построив десятки многоэтажек в центре.
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