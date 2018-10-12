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Лишь 58% домов ввели в эксплуатацию в Новосибирской области

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Лишь 58% домов ввели в эксплуатацию в Новосибирской области

Идет не только явное сокращение объемов сдаваемого жилья в регионе. Падение по всему строительному комплексу, по расчетам министерства, составляет 40-45%.

12.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Лишь 58% домов ввели в эксплуатацию в Новосибирской области

Новостройки

В Новосибирской области за девять месяцев 2018 года введено 938 тыс. кв. м жилья, что составляет 58% от плановых показателей. Об этом на заседании комитет заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам сообщил министр строительства региона Иван Шмидт.

Он отметил, что в Сибирском федеральном округе Новосибирская область остается лидером по объему введенного жилья, опережая Красноярский край на 247,7 тыс. кв. м жилья. В тоже время по области идет не только явное сокращение объемов сдаваемого жилья. Падение по всему строительному комплексу, по расчетам министерства, составляет 40-45%. По данным Ивана Шмидта, за 2018 год число проблемных объектов в области увеличилось на 23 — до 57 проблемных домов, сообщает пресс-служба заксобрания.

Источник: Ъ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А вот и статейка подоспела в противовес генпланистам из администрации, мечтающим расселить частный сектор, построив десятки многоэтажек в центре.

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