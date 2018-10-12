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Алина Кабаева защитила диссертацию в вузе Санкт-Петербурга

Решение о присвоении кандидатской степени будет опубликовано позже — после прохождения всех необходимых процедур. Тема работы — подготовка дошкольников в художественной гимнастике.

12.10.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Алина Кабаева защитила диссертацию в вузе Санкт Петербурга
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева в четверг защитила диссертацию в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, защита прошла успешно, но решение о присвоении кандидатской степени будет опубликовано позже — после прохождения всех необходимых процедур.

«Защита диссертации Алины Кабаевой на тему «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике» по специальности «педагогические науки» состоялась, она прошла успешно. Для оформления решения комиссии необходимо пройти ряд процедур», — сообщил представитель вуза. В университете имени Лесгафта Кабаева получила высшее образование, окончив его в 2009 году.

По мнению специалистов, тема работы является актуальной, а во время защиты известная гимнастка рассказывала о проведенных исследованиях и личном спортивном опыте. Научным руководителем диссертации является доктор педагогических наук, профессор Раиса Терехина.

Алина Кабаева завоевала золото Олимпиады в 2004 году в индивидуальном многоборье. Россиянка два раза становилась абсолютной чемпионкой мира (1999, 2003) и пять раз абсолютной чемпионкой Европы (1998-2000, 2002, 2004).

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Кто бы сомневался *LOL* Если человек талантен,то он талантлив во всем и все такое *LOL* Этих талантов и в госдуре полно,и шуты и клоуны деревянные по пояс *LOL* Только вот ракеты до космоса долетать перестали че та *LOL*

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  2. Аноним

    Алина — умничка и молодец.
    А недовольным пожелание захлебнуться своей желчью!

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