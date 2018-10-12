Ради мусорной свалки изменят границы Бердска
Путин призвал восстанавливать Сирию всему мировому сообществу
Министр Саратова: 3500 рублей прожиточного минимума достаточно «для минимальных физиологических потребностей»
Похитил 500 млн рублей у дольщиков директор строительной компании в Новосибирске
Духовный поезд не приедет в Бердск в 2018 году
Кражу электричества не выявили у старушки с баснословным счетом в Бердске
Алина Кабаева защитила диссертацию в вузе Санкт-Петербурга
СМИ: Неотделение одного из 4 боковых блоков первой ступени «Союза» стало причиной его крушения
Описторхоз подцепили съевшие «хе» из язя жители Бердска
В полночь остался один в квартире 11-летний ребенок в Бердске
Кто бы сомневался Если человек талантен,то он талантлив во всем и все такое Этих талантов и в госдуре полно,и шуты и клоуны деревянные по пояс Только вот ракеты до космоса долетать перестали че та
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Алина — умничка и молодец.
А недовольным пожелание захлебнуться своей желчью!
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