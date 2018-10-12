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Описторхоз подцепили съевшие «хе» из язя жители Бердска

Четыре случая этого опасного заболевания зарегистрировано среди бердчан за три месяца. Эксперты советуют тщательнее солить и жарить рыбу.

12.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Описторхоз подцепили съевшие хе из язя жители Бердска

Рыба — полезный для мозгов продукт. Но может быть опасным

В июле-сентябре 2018 года в Бердске зарегистрировано 4 случая заболевания острым описторхозом, связанными с употреблением недостаточно термически обработанной рыбы. По данным Центра гигиены и эпидемиологии, в трех случаях пострадавшие съели «хе» из свежего язя, один человек посолил язя в течение 3-4 дней.

Специалисты филиала Центр гигиены и эпидемиологии Бердске напоминают, что рыба, содержащая жизнеспособные личинки описторхиса, подлежит обеззараживанию замораживанием, посолом и тепловой обработкой.

Эпидемиологическая обстановка по описторхозу в России остается напряженной. Ежегодно регистрируется до 50 тыс. случаев заболевания. Биогельминтоз поражает преимущественно гепатобилиарную систему и поджелудочную железу. У заразившихся в 10 раз увеличивается риск возникновения первичного рака печени (холангиокарциномы); в 3 раза чаще встречается тяжелое течение бронхиальной астмы, в 4 раза — сахарного диабета.

У женщин, больных описторхозом, в 2 раза увеличивается частота патологии беременности и родовой деятельности. У детей отмечается снижение питания, отставание в физическом и умственном развитии.

Особенно велика роль описторхоза в патологии населения Сибири и Урала. Наиболее часто он регистрируется на территориях Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Томской, Тюменской, Курганской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областей; Пермского края , Республики Коми, Алтайского и Красноярского краев. Очаги описторхоза концентрируются вблизи рек. Крупнейший в мире очаг этого заболевания сформировался в Обь-Иртышском речном бассейне.

В живой рыбе описторхи сохраняют свою жизнеспособность и инвазионность 5-8 лет. Весьма устойчивы они к воздействию низких температур.

Естественная восприимчивость людей к заражению описторхисами высокая. Наибольшие показатели заболеваемости регистрируются в возрастной группе от 15 до 50 лет (заболевание детей до 14 лет регистрируется реже). Несколько чаще болеют мужчины. Заражение, как правило, происходит в летне-осенние месяцы. Часто наблюдаются повторные случаи заражения после излечения. Иммунитет нестойкий.

Учитывая высокую устойчивость личинок описторхисов к низким температурам, замораживание рыбы при более высокой температуре не гарантирует ее обеззараживания.

Обеззараживание рыбы от личинок описторхиса обеспечивается применением смешанного крепкого и среднего посола. При этом продолжительность посола должна быть:
а) пескаря, уклейки, гольяна, верховки — 10 суток;
б) плотвы, ельца, красноперки, голавля, синца, белоглазки, подуста, чехони, жереха, шиповки, мелких (до 25 см) язей, лещей, линей — 21 сутки;
в) крупных (свыше 25 см) язей, лещей, линей — 40 суток.

Допускается более слабый или менее длительный посол «условно годной» рыбы только после предварительного ее замораживания. При невозможности обеспечить режимы замораживания, гарантирующие обеззараживание рыбной продукции, ее следует использовать для пищевых целей только после горячей термической обработки или стерилизации (консервы) в соответствии с действующими технологическими инструкциями.

Варить рыбу следует порционными кусками не менее 20 мин. с момента закипания, рыбные пельмени — не менее 5 мин. с момента закипания. Рыбу (рыбные котлеты) необходимо жарить порционными кусками в жире 15 мин. Крупные куски рыбы весом до 100 г жарить в распластанном виде не менее 20 мин. Мелкую рыбу можно жарить полностью в течение 15-20 мин.


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(1) Комментарий

  1. Вадим

    Фтопку экспертов советующих солить рыбу…
    На территории НСО всю рыбу семейства карповых нужно подвергать термообработке.
    Только это гарантирует от описторхоза.
    К счастью, это не касается хищников, типа окуня, щуки, судака….

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