Насмерть сбил на «зебре» Prado пенсионерку под Новосибирском

В Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пятницу в управлении МВД по Новосибирской области.

Вечером 11 октября 45-летний водитель автомобиля Land Cruiser Prado двигался в сторону Ленинска-Кузнецкого. Около 20.00 на 14-м километре трассы по ходу движения сбил 77-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.