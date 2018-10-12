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Насмерть сбил на «зебре» Prado пенсионерку под Новосибирском

Трагедия произошла на трассе в направлении Ленинска-Кузнецкого. Под колесами внедорожника погибла 77-летняя женщина.

12.10.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
Насмерть сбил на зебре Prado пенсионерку под Новосибирском

На месте смертельного ДТП

В Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пятницу в управлении МВД по Новосибирской области.

Вечером 11 октября 45-летний водитель автомобиля Land Cruiser Prado двигался в сторону  Ленинска-Кузнецкого. Около 20.00 на 14-м километре трассы по ходу движения сбил 77-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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