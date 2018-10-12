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Похитил 500 млн рублей у дольщиков директор строительной компании в Новосибирске

У главы ЗАО «Скимс» арестовано имущество на 52 млн рублей. Его отдали под суд по подозрению в мошенничестве.

12.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Похитил 500 млн рублей у дольщиков директор строительной компании в Новосибирске

Обвиняемому в мошенничестве грозит до 10 лет лишения свободы

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении директора строительной организации, обвиняемого в хищении денежных средств дольщиков. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил старший помощник облпрокурора Дмитрий Лямкин.

В прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ЗАО «Скимс». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба юридическим лицам путем обмана при отсутствии признаков хищения) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений, в особо крупных размерах).

По версии следствия, с 2007-го по 2014 год руководитель строительной фирмы от имени организации заключал инвестиционные договоры с гражданами и юридическими лицами с целью строительства многоэтажных жилых домов по ул. Декабристов, 10 и Сакко и Ванцетти, 31/4 в Новосибирске.

Вопреки условиям договоров инвестиционной деятельности и долевого участия директор общества, создавая видимость исполнения обязательств и привлечения новых инвесторов, осуществлял частичное строительство вышеуказанных объектов.

При этом денежными средствами граждан и организаций обвиняемый распорядился по своему усмотрению, причинив 175 потерпевшим ущерб на общую сумму более 490 млн рублей.

Суд наложил арест на имущество обвиняемого на общую сумму 52 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд Новосибирска.

 


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