Пылью засыпают ямы на дорогах Бердска

Бердчане полагают, что так сотрудники Центра муниципальных услуг отбывают рабочие часы, экономя на вывозе грязи с дорог. (ВИДЕО)
11.10.2018Автор: Анастасия СолодковаФото: Стоп-кадр с видео НиколаяОдин комментарий
Грязь от бордюров дорожники переносили лопатами в ямы
Оригинальный способ латания дорог лицезрели сегодня, 11 октября, жители дома №2 на ул. Горького. Рабочие засыпали грязь, собранную вдоль бордюров, в имеющиеся дорожные ямы.
Ноу-хау дорожников запечатлел на видео местный житель Николай.
Автор видео Николай
События происходили на выезде из арки сквозной дома №2 на ул. Горького.
— Не знаю, к чему была приурочена сия акция. Но это не было похоже на организованный ремонт дороги. Больше было похоже на распределение рабочих часов — лишь бы чем-то заниматься, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» очевидец. — Ребята в ярких жилетках аккуратно в кучи сгребали с дороги пыль, которая к бордюру прибивается, и раскладывали по ямкам. Рядом трактор стоял. Может, решили, что не стоит кучу грязи куда-то вести, лучше тут же по ямам распихать. Это даже не смешно.
Николай отмечает, что заезд во двор с ул. Горького, конечно, требует ремонта, но, говорит, ездить можно. Он полагает, что после проезда нескольких автомобилей, пуль опять разлетится по дороге. И на завтра рабочим Центра муниципальных услуг (судя по надписи на форменной одежде) снова будет чем заниматься.
«Курьер. Среда. Бердск» не удалось получить оперативного комментария от руководства ЦМУ.
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Это же нано-асфальт! Технология будущего. Просто забыли эпоксидные клей налить.
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