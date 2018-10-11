Пылью засыпают ямы на дорогах Бердска

Оригинальный способ латания дорог лицезрели сегодня, 11 октября, жители дома №2 на ул. Горького. Рабочие засыпали грязь, собранную вдоль бордюров, в имеющиеся дорожные ямы.

Ноу-хау дорожников запечатлел на видео местный житель Николай.

Автор видео Николай



События происходили на выезде из арки сквозной дома №2 на ул. Горького.

— Не знаю, к чему была приурочена сия акция. Но это не было похоже на организованный ремонт дороги. Больше было похоже на распределение рабочих часов — лишь бы чем-то заниматься, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» очевидец. — Ребята в ярких жилетках аккуратно в кучи сгребали с дороги пыль, которая к бордюру прибивается, и раскладывали по ямкам. Рядом трактор стоял. Может, решили, что не стоит кучу грязи куда-то вести, лучше тут же по ямам распихать. Это даже не смешно.

Николай отмечает, что заезд во двор с ул. Горького, конечно, требует ремонта, но, говорит, ездить можно. Он полагает, что после проезда нескольких автомобилей, пуль опять разлетится по дороге. И на завтра рабочим Центра муниципальных услуг (судя по надписи на форменной одежде) снова будет чем заниматься.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось получить оперативного комментария от руководства ЦМУ.

Подробности — в ближайшее время.