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Доллар обрушился относительно большинства мировых валют

Обвал на мировых рынках вызван падением индексов и снижением доходности гособлигаций США накануне. Аналитики прогнозируют новый спад.

11.10.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Доллар обрушился относительно большинства мировых валют

Доллар США в четверг подешевел по отношению к основным валютам развитых стран и к большинству валют развивающихся, за исключением рубля, вслед за произошедшим накануне снижением фондовых индексов и доходностей казначейских облигаций США. Президент Дональд Трамп обвинил Федеральную резервную систему в излишне жесткой политике, сказав, что регулятор «сошел с ума», однако аналитики считают, что обвал вызван рыночными факторами.

Евро к 10.20 мск 11 октября стоил $1,1544 по сравнению с $1,1520 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке, курс доллара к иене снизился до 112,20 иены со 112,27 в среду. Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), снизился на 0,2%.

В ходе торгов в среду фондовый индекс S&P 500 упал на 3,3%, Dow Jones — на 3,15%, технологический Nasdaq Composite — более чем на 4%. Кроме того, котировки нефти Brent снизились более чем на 2% и вернулись на уровень $82 за баррель. Обвал на рынках акций подстегнул спрос на защитные активы, включая гособлигации: их цены начали расти, а доходность — уменьшаться. В четверг доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 3,15%, тогда как ранее на этой же неделе поднималась до семилетнего максимума — 3,23%.

В четверг снижение распространилось на азиатские индексы: падение Shanghai Composite превысило 5%, южнокорейского Kospi составило 4,4%, индекс Тайваньской фондовой биржи снизился на 6,3%.

В чем причина?
Аналитики и трейдеры называют происходящее на фондовом рынке запоздалой реакцией на рост доходностей гособлигаций США, после того как ФРС повысила процентные ставки на прошлой неделе, пишет Financial Times. Поэтому на это быстро отреагировал Трамп. «ФРС совершает ошибку. Ее политика слишком жесткая. Думаю, что ФРС сошла с ума», — заявил он в среду вечером журналистам, прилетев в Пенсильванию.

Особенно сильно подешевели акции технологических компаний. Снижение индекса Nasdaq Composite в среду стало сильнейшим дневным падением с июня 2016 г., отмечает FT. По словам Оливье Д’Ассье из Axioma, инвесторы продают акции роста и приобретают акции более стабильных компаний, которые надежно выплачивают дивиденды. «Это гораздо больше связано с процентными ставками, чем с чем-то происходящим в технологическом секторе, — утверждает гендиректор Aliya Capital Ари Шрейдж. — Процентные ставки повышаются, поэтому обычно падают наиболее дорогие акции».

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на пресс-конференции на Бали заявила, что не может комментировать то, что происходит на фондовом рынке в конкретный день. Но она подчеркнула, что акции, в частности на фондовом рынке США, были очень дороги. Также Лагард выступила в защиту ФРС, назвав «необходимым» ужесточением денежной политики в США.

Некоторые инвесторы и аналитики не видят причин для паники, особенно на фондовом рынке США, пишет The Wall Street Journal. «Важно помнить, что в пятницу американские компании начнут отчитываться о финансовых результатах [за III квартал], и ожидается, что их прибыль сильно вырастет», — говорит стратег Aberdeen Standard Investments Эндрю Миллиган.

«Октябрьский доклад МВФ о состоянии мировой экономики дал четкий сигнал, что глобальный экономический цикл начинает разворачиваться вниз. Для акций это наиболее опасная ситуация – рост ставок в условиях замедления роста. Возможно, именно эти соображения и сыграли основную роль во вчерашнем обвале акций (прямых причин и новостей для вчерашнего обвала не было)», — считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов.

По оценке Тремасова, российский фондовый рынок упадет вместе со всеми, но падение будет ограниченным. В четверг к 10.40 мск индекс Мосбиржи снизился на 1%.

Аналитики в один голос утверждают, что значимых новостных поводов для падения не было. По мнению аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, это результат технических факторов и неготовности инвесторов предъявлять спрос на рискованные активы в условиях высоких долларовых ставок и тенденции к дальнейшему ослаблению юаня в контексте «торговых войн».

На следующей неделе ожидается публикация полугодового обзора американского минфина о макроэкономической и валютной политике ведущих стран. Инвесторы опасаются, что США впервые с 1994 г. официально обвинят Китай в манипулировании курсом юаня. Это может привести к новому обвалу.

Источник: Ведомости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Большой привет фрс от мвф… :-D
    Как говорится логард предупреждала. :-D

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