Фальсификацию и бактерии обнаружили в 20% молока

Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором завершили всероссийскую проверку молока. Различного рода нарушения выявлены в 20% проверенной продукции, говорится в сообщении организации.

В проверке участвовали образцы 90 популярных у потребителей торговых марок молока жирностью 3,2%. «Результаты исследования качества молока показали, что 72 товара из 90 полностью соответствуют обязательным требованиям. Товары с нарушениями разного уровня серьезности занимают 20,5% рынка», — отметили в Роскачестве.

Обнаруженные нарушения

Производители восьми брендов фальсифицировали продукцию немолочными жирами. Такие факты обнаружены в образцах в Приволжском федеральном округе («Добрая буренка»,»Свое наше» и «Ташлинский МПЗ»), в Южном округе («Волжаночка», «Молочный родник»), а также в Центральной России («36 копеек», «Лакомо», «Народное»).

Некоторые производители снижают жирность молока, чтобы нарастить его объемы, тогда как на упаковке заявляют более высокий процент жирности. Такие нарушения выявлены в молоке «Торжокский молочный комбинат «Тверца» (Тверская область), «Народное» (Рязанская область) и «Лакомо» (Орловская область).

Кроме того, производители 25 из 90 проверенных брендов добавляют в продукцию сухое молоко, говорится в материалах Роскачества. Однако методика определения таких недочетов полностью эффективна лишь в отношении пастеризованного молока, тогда как «в отношении ультрапастеризованного и стерилизованного молока оценка эффективности методики у экспертов пока неоднозначна», поэтому нарушители в этой категории не называются.

Еще одно нарушение — превышение допустимого уровня антибактериальных веществ — было выявлено в пяти случаях. При этом проверка по микробиологическим показателям выявила бактерии кишечной палочки в молоке «Белое облако» (Башкирия), «Добрая буренка» (Саратовская область), «Свое наше» (Башкирия) и «Таежный Исток» (Красноярский край). В молоке Molli (Еврейская автономная область) зафиксировано повышенное количество микроорганизмов.

Положительные результаты

В целом все проверенное молоко оказалось свежим, практически все образцы содержали достаточное количество белка. Как отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, результаты исследования не подтвердили многих потребительских мифов, в частности, что питьевое молоко разбавляют, массово снижают себестоимость за счет добавления растительных жиров, крахмала или других загустителей.

Лидерами по качеству стали производители из Архангельской, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кировской областей, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Самарской области, республик Карелия и Адыгея, Тюменской и Челябинской областей.

По результатам исследований производители 21 бренда могут претендовать на получение государственного Знака качества, отмечается в сообщении.