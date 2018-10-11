За отказ от российского газа США поможет Европе финансово

Сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи представили законопроект, который предполагает выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов, передает агентство Блумберг.

Отмечается, что этот шаг поможет «противостоять влиянию России».

В свою очередь, Мерфи утверждает, что большая часть Европы полагается на российские энергоресурсы. По его мнению, поиск новых источников энергии позволит не только «разрушить контроль» России над Европой, но и создать рабочие места в США.

Энергетическая политика США

Поставки энергоресурсов по всему миру — один из важнейших пунктов в повестке американской администрации. Летом стало известно, что Евросоюз готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа, в основном из США, при условии конкурентоспособных цен.

Так, с помощью СПГ Вашингтон стремится потеснить Россию — лидера поставок энергоресурсов на европейский рынок. В американской администрации уверяют, что преследуют исключительно благие цели — диверсифицировать рынок и не дать Москве использовать поставки энергоресурсов «как способ давления на европейских партнеров».

Кроме того, Вашингтон резко выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», заявляя, что он сделает Европу «зависимой от российских энергоресурсов».

При этом Россия неоднократно призывала не политизировать эту тему. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, отмечал, что «никакой зависимости Германии от России нет, тем более в энергетических вопросах».

Источник: РИА Новости