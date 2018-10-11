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Трехэтажки построят на земле Минобороны в Бердске

По новому генплану на территории бердского военного городка должны возвести школу и детский сад.

11.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 9 коммент.
 
Трехэтажки построят на земле Минобороны в Бердске

Депутат Елена Белова считает, что Бердску невыгодно малоэтажное строительство, так как он ограничен землей

Второй этап разработки генплана Бердска обсуждали 10 октября в бердской горадминистрации.

Специалисты СибНИИ провели анализ ряда документов территориального планирования по по размещению объектов федерального и регионального значения и проанализировали сведения о различных планах и программах социально-экономического развития Бердска, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения, рассказала руководитель отдела градостроительного проектирования СибНИИ градостроительства Светлана Аникина.

Разработчики генплана Бердска выработали основные направления и проектные решения, провели работу по функциональному зонированию территории, транспортному каркасу и размещению объектов местного значения. В основу проектных решений легли принципы положений действующего генплана, но были уточнены с учетом сложившегося землепользования, утвержденных и действующих документов территориального планирования и современных тенденций развития данных территорий.

Автор видео Галина Панчева

— В первую очередь мы предлагаем внести изменения в границу населенного пункта с целью исключения территории полигона твердых бытовых отходов из границы города, — отметила Аникина.

Сохраняется рекреационное направление развития территории в западной части города. С учетом сложившейся застройки развитие свое получает жилая застройка в южном направлении. Основное развитие промышленной территории касается в большей степени восточной промзоны. Из центральной части разработчики предлагают вынести промышленные предприятия. Освободить часть промышленной территории, Бердского хлебокомбината, швейной фабрики «Бердчанка», и разместить там зону многоэтажной жилой застройки с многофункциональной общественно-деловой зоной.

— Основная часть застройки придется на южную часть города. Здесь предлагается сформировать районы жилой застройки, в основном малоэтажной. Эта территория потребует строительства детских садов, школы и поликлиники по радиусам доступности. В районе данной части, в микрорайоне Солнечная долина, который планируют строить, предлагается сделать квартал малоэтажной жилой застройки. На территории, где сейчас садовые общества и нарезаны участки, ведется малоэтажное строительство. Совместно с администрацией мы проводили выездное совещание. Проведен анализ территории и принято решение, что сложившаяся застройка данной территории по градостроительным нормам соответствует зоне садоводства и дачных обществ. Раньше она находилась в зоне сельхозиспользования, — пояснила Светлана Аникина.

Поскольку сейчас идут вопросы о передаче земель Минобороны городу в районе остановки «Пионерская», разработчики предлагают отдать данную территорию в зону малоэтажной застройки — до 4 этажей. На данной территории также понадобится разместить школу и детский сад.

— Данная территория у нас еще находится в проработке. Возможно, планировку этого микрорайона мы еще будем уточнять в дальнейшем проектировании, — пояснила сотрудник СибНИИ градостроительства.

Депутат берсдкого горсовета Елена Белова поинтересовалась, почему в районе Военного городка будет вестись малоэтажное строительство.

— Бердск и так крайне ограничен землей и нам не выгодно малоэтажное строительство, — отметила Белова.

В данном районе находится аэродром, поэтому идут ограничения по высоте застройки.

В районе Бердского острога с целью формирования единого рекреационного комплекса специалисты предлагают перевести территорию в зону общего пользования, которая подразумевает размещение парков, скверов, набережных, бульваров.


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    ну выглядит план разумно.
    вопрос только где деньги брать на реализацию?

    Thumb up 0 Thumb down 5

  2. Аноним

    «В первую очередь мы предлагаем внести изменения в границу населенного пункта с целью исключения территории полигона твердых бытовых отходов из границы города, — отметила Аникина.»

    Как это? Вместо ликвидации свалки в городе Бердск, вы тупо перетащите границу Бердска, куда вам надо? А горожане в Бердске, по вашему должны вместе с покупной питьевой воды, начать покупать чистый воздух в баллонах?

    Thumb up 11 Thumb down 1

  3. не реклама

    «и разместить там зону многоэтажной жилой застройки с многофункциональной общественно-деловой зоной.»

    Вы себе на зеленом острове 17 этажки лепите, а в центре стройте 5 этажки , как у «Кто в городе строит самые добротные дома?», — почему-то не менее дружно отвечают: «Анатолий Михуля». … Стройплощадка «СтройРегионСервиса» нормальные!

    Thumb up 6 Thumb down 0

  4. не реклама

    «Бердск и так крайне ограничен землей и нам не выгодно малоэтажное строительство, — отметила Белова.»

    нам это кому? Вы сами будете жить на 17 или 30 этаже курятника??? По чему вы считаете всех глупее себя любимого???

    Thumb up 10 Thumb down 2

  5. не реклама

    «В районе Бердского острога с целью формирования единого рекреационного комплекса специалисты предлагают перевести территорию в зону общего пользования, которая подразумевает размещение парков, скверов, набережных, бульваров.»

    Какой хитрый человек!

    Thumb up 7 Thumb down 0

  6. zizou

    нам не выгодно малоэтажное строительство,
    =============================
    а многоэтажное при отсутствии рабочих мест, инфраструктуры и старом коллекторе — выгодно *CRAZY*

    Thumb up 9 Thumb down 0

  7. Аноним

    Мечтать не вредно , вредно не мечтать

    Thumb up 0 Thumb down 0

  8. Аноним

    «разработчики предлагают отдать данную территорию в зону малоэтажной застройки — до 4 этажей.»

    Значит аэродром из центра Бердска, убирать никто НЕ СОБИРАЕТСЯ!? А Горького дойдёт только до мерии! Что и требовалось доказать! Проговорились?!

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