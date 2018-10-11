Трехэтажки построят на земле Минобороны в Бердске

Второй этап разработки генплана Бердска обсуждали 10 октября в бердской горадминистрации.

Специалисты СибНИИ провели анализ ряда документов территориального планирования по по размещению объектов федерального и регионального значения и проанализировали сведения о различных планах и программах социально-экономического развития Бердска, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения, рассказала руководитель отдела градостроительного проектирования СибНИИ градостроительства Светлана Аникина.

Разработчики генплана Бердска выработали основные направления и проектные решения, провели работу по функциональному зонированию территории, транспортному каркасу и размещению объектов местного значения. В основу проектных решений легли принципы положений действующего генплана, но были уточнены с учетом сложившегося землепользования, утвержденных и действующих документов территориального планирования и современных тенденций развития данных территорий.

Автор видео Галина Панчева



— В первую очередь мы предлагаем внести изменения в границу населенного пункта с целью исключения территории полигона твердых бытовых отходов из границы города, — отметила Аникина.

Сохраняется рекреационное направление развития территории в западной части города. С учетом сложившейся застройки развитие свое получает жилая застройка в южном направлении. Основное развитие промышленной территории касается в большей степени восточной промзоны. Из центральной части разработчики предлагают вынести промышленные предприятия. Освободить часть промышленной территории, Бердского хлебокомбината, швейной фабрики «Бердчанка», и разместить там зону многоэтажной жилой застройки с многофункциональной общественно-деловой зоной.

— Основная часть застройки придется на южную часть города. Здесь предлагается сформировать районы жилой застройки, в основном малоэтажной. Эта территория потребует строительства детских садов, школы и поликлиники по радиусам доступности. В районе данной части, в микрорайоне Солнечная долина, который планируют строить, предлагается сделать квартал малоэтажной жилой застройки. На территории, где сейчас садовые общества и нарезаны участки, ведется малоэтажное строительство. Совместно с администрацией мы проводили выездное совещание. Проведен анализ территории и принято решение, что сложившаяся застройка данной территории по градостроительным нормам соответствует зоне садоводства и дачных обществ. Раньше она находилась в зоне сельхозиспользования, — пояснила Светлана Аникина.

Поскольку сейчас идут вопросы о передаче земель Минобороны городу в районе остановки «Пионерская», разработчики предлагают отдать данную территорию в зону малоэтажной застройки — до 4 этажей. На данной территории также понадобится разместить школу и детский сад.

— Данная территория у нас еще находится в проработке. Возможно, планировку этого микрорайона мы еще будем уточнять в дальнейшем проектировании, — пояснила сотрудник СибНИИ градостроительства.

Депутат берсдкого горсовета Елена Белова поинтересовалась, почему в районе Военного городка будет вестись малоэтажное строительство.

— Бердск и так крайне ограничен землей и нам не выгодно малоэтажное строительство, — отметила Белова.

В данном районе находится аэродром, поэтому идут ограничения по высоте застройки.

В районе Бердского острога с целью формирования единого рекреационного комплекса специалисты предлагают перевести территорию в зону общего пользования, которая подразумевает размещение парков, скверов, набережных, бульваров.