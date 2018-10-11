Погиб водитель «Жигулей» из Омска в ДТП с двумя грузовиками под Новосибирском

В Чулымском районе в среду произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

10 октября в 08.30 на 1308-м км автодороги Р-254 «Иртыш» столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2106, под управлением 46-летнего жителя Омска, и два грузовика под управлением 56-летнего и 40-летнего водителей. Они двигались во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «Жигулей» от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.