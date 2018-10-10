Дела по дракам футболистов Кокорина и Мамаева передали в главк МВД

Уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам, предположительно, со стороны футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина передано в ГСУ ГУМВД по Москве, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного главка Юрий Титов.

По данным пресс-службы Минпромторга, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в инциденте в Москве. До этого Telegram-каналы сообщили, что Кокорин и Мамаев якобы избили Пака в московском кафе, когда тот сделал им замечание. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои», пострадавший написал заявление с указанием фамилий футболистов, вместе с адвокатом он будет добиваться максимального наказания. Позже сообщалось о проверке по другому инциденту с участием пяти молодых людей, в числе которых, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах столицы, были Кокорин и Мамаев. В нем жертвой компании стал водитель ведущей Первого канала, очутившийся в результате драки в реанимации.

«Уголовное дело по факту нанесения побоев двоим гражданам на улице 2-я Брестская и Большая Никитская в настоящее время передано для проведения дальнейшего расследование в ГСУ ГУМВД по Москве. Следователи следственной части ГСУ ГУМВД по Москве приступили к расследованию указанных уголовных дел», — пояснил Титов.

Расследование уголовных дел находится на контроле руководства столичной полиции.

​Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола. Согласно десятой статье дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), спортсменам могут запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, либо запретить посещать стадион. Как сообщил глава Российской премьер-лиги, организация планирует обратиться в РФС, чтобы рассмотреть инцидент с участием двух футболистов в комитете футбольного союза по этике.

«Зенит» в своем заявлении сообщил, что накажет Кокорина за инцидент с дракой, отметив, что футболист повел себя отвратительно. Руководство «Краснодара» обратилось в палату по разрешению споров РФС с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым.

Источник: РИА Новости