КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ком квартиру в центре
Продам СТУДИЮ
Продам 2-комнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам комнату 89137313888 Ирина
Продам 3х комнатную квартиру в Центре!
Продам 1 комнатную квартиру в Бердском санатории!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За смерть байкера к 3 годам колонии-поселения приговорил водителя ЗиЛа суд Бердска

Создание детсадов на рабочих местах поддерживают 74% жителей Новосибирска

Толстым туристам запретили ездить на ослах в Греции

Объявления с призывом не жечь траву на дачах развесят на остановках в Бердске

Украинцы стали меньше ненавидеть Россию

Развиваем ребенка

Травмы получили 10 детей в 10 ДТП с начала года на дорогах Бердска

ОСАГО подорожает сильнее ожидаемого в 2019 году

Производить российское оружие‍ хотят в США

Еду в гараж: Высадил из автобуса №5 вечером двух девочек водитель в Бердске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Дела по дракам футболистов Кокорина и Мамаева передали в главк МВД

В следственном управлении приступили к расследованию двух уголовных дел. Спортсменов могут пожизненно отлучить от футбола.

10.10.2018 Фото: championat.com Нет комментариев
 
Дела по дракам футболистов Кокорина и Мамаева передали в главк МВД
Уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам, предположительно, со стороны футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина передано в ГСУ ГУМВД по Москве, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного главка Юрий Титов.

По данным пресс-службы Минпромторга, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в инциденте в Москве. До этого Telegram-каналы сообщили, что Кокорин и Мамаев якобы избили Пака в московском кафе, когда тот сделал им замечание. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои», пострадавший написал заявление с указанием фамилий футболистов, вместе с адвокатом он будет добиваться максимального наказания. Позже сообщалось о проверке по другому инциденту с участием пяти молодых людей, в числе которых, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах столицы, были Кокорин и Мамаев. В нем жертвой компании стал водитель ведущей Первого канала, очутившийся в результате драки в реанимации.

«Уголовное дело по факту нанесения побоев двоим гражданам на улице 2-я Брестская и Большая Никитская в настоящее время передано для проведения дальнейшего расследование в ГСУ ГУМВД по Москве. Следователи следственной части ГСУ ГУМВД по Москве приступили к расследованию указанных уголовных дел», — пояснил Титов.

Расследование уголовных дел находится на контроле руководства столичной полиции.
​Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола. Согласно десятой статье дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), спортсменам могут запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, либо запретить посещать стадион. Как сообщил глава Российской премьер-лиги, организация планирует обратиться в РФС, чтобы рассмотреть инцидент с участием двух футболистов в комитете футбольного союза по этике.

«Зенит» в своем заявлении сообщил, что накажет Кокорина за инцидент с дракой, отметив, что футболист повел себя отвратительно. Руководство «Краснодара» обратилось в палату по разрешению споров РФС с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
С начала года в Бердске в ДТП погибли 2 человека и травмированы 65 За смерть байкера к 3 годам колонии-поселения приговорил водителя ЗиЛа суд Бердска Создание детсадов на рабочих местах поддерживают 74% жителей Новосибирска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика