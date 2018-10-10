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ОСАГО подорожает сильнее ожидаемого в 2019 году

Минфин определил порядок расчета цены полиса ОСАГО. Предусмотрено до 2 млн рублей выплат, но с согласия страховщика.

10.10.2018 Один комментарий
 
ОСАГО подорожает сильнее ожидаемого в 2019 году

В Бердске более 40 тыс. автомобилей

«Ведомости» ознакомились с финальными поправками Минфина в закон об ОСАГО – в них-то и содержится это предложение. Подлинность документа подтвердил человек, получивший его от министерства, а представитель Минфина сообщил, что законопроект направлен в правительство.

Минфин готов разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2020 г. устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов ЦБ, а с 1 сентября 2020 г. – на 40% ниже или выше. В обоих случаях максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ.

Коридор базового тарифа ОСАГО пока составляет 3432–4118 руб., в мае ЦБ предупредил, что осенью расширит его до 2746–4942 руб. Сейчас стоимость полиса определяется умножением базового тарифа на коэффициенты: за стаж водителя, его возраст, регион, где он зарегистрирован, и мощность двигателя машины.

Поправки Минфина поэтапно отменяют коэффициент мощности (с 1 сентября 2019 г.) и региональный коэффициент (с 1 сентября 2020 г.). Чтобы сгладить последствия отмены, Минфин и предлагает ввести 30%-ное, а затем 40%-ное отклонение в обе стороны итоговой цены полиса от тарифов ЦБ, объясняет представитель министерства: чтобы недооценка риска у одной категории автомобилистов не компенсировалась за счет средств других категорий.

Представитель ЦБ говорит, что банк поддерживает законопроект Минфина, раз последовательное расширение тарифного коридора будет синхронизировано с отменой регионального коэффициента и коэффициента мощности. Сейчас цена полиса с коэффициентами может быть вдвое выше или на 40% меньше базовой, после отмены регионального коэффициента разброс будет не более 30%. Повышающий коэффициент за мощность может увеличить цену полиса на 60%, продолжает представитель ЦБ, а после его отмены страховщики смогут увеличивать тариф не более чем на 40%.

Идея Минфина понравилась и страховщикам – прежде они выступали против отмены коэффициентов. Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс законопроект Минфина считает дальнейшим освобождением тарифа ОСАГО.

Несправедливую стоимость полиса ОСАГО, предупреждает Минфин, страховщикам установить не удастся. Поправки предусматривают, что ЦБ будет мониторить коэффициент убыточности компаний по ОСАГО (а сначала напишет методику и определит минимально допустимые значения). Компаниям, которые будут уличены в экономически не обоснованных тарифах, будут выданы предписания, грозит Минфин.

Но без коэффициентов полис ОСАГО не останется. Минфин предложил новые, о которых, правда, уже говорил. На стоимость полиса будет влиять водительская манера: частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины и т. п. – правда, должна появиться возможность все это фиксировать телематическими устройствами. Увеличить стоимость полиса ОСАГО могут и нарушения правил, не зафиксированные камерами.

В финальной версии поправок осталось и еще одно прежнее предложение министерства – переход на разные типы полисов ОСАГО с разными лимитами выплат. В документе перечисляются три варианта: нынешний, т. е. 400 000 руб. за вред имуществу и 500 000 руб. – жизни и здоровью; или оба максимума – по 1 млн руб.; или оба максимума – по 2 млн руб. Но оформить полис с большими выплатами можно только с согласия страховщика.

Еще одно нововведение, зафиксированное в поправках Минфина, – что автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года (сейчас не больше года), и в этом им страховщик отказать не сможет.

 

Источник: Ведомости


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(1) Комментарий

  1. Alex

    В детстве, помню, по-соседству с нами жили балкарцы, держали коз. Тётя Фая вычёсывала их и вязала очень красивые и тёплые вещи. Козы становились облезлые такие, убогие, зато от покупателей вязаний не было отбоя. Почему-то вспомнилось….

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