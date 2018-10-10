Разбить машину президенту UFC пригрозил боец-триумфатор Нурмагомедов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что если бы глава организации Дэйна Уайт не отдал ему пояс победителя, то он разбил бы его машину. Об этом российский спортсмен написал на своей странице в Instagram.
В воскресенье Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин перелез через октагон и атаковал одного из членов команды ирландца Диллона Дэниса, оскорблявшего Нурмагомедова, спровоцировав потасовку, как в зрительном зале, так и в октагоне. В результате Нурмагомедов покинул арену в сопровождении охраны, а Уайт из соображений безопасности отказался проводить традиционные интервью в октагоне и демонстрацию чемпиона с титулом. Расследованием инцидента занимается Атлетическая комиссия штата Невада.
«Дэйна Уайт, тебе повезло, что ты отдал мне пояс. Иначе бы я разбил твою машину. Я знаю, где твое парковочное место», — написал Нурмагомедов. В комментариях под постом глава UFC пошутил над заявлением бойца, пообещав все рассказать его отцу.
Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего на его счету 27 боев в ММА, во всех он одержал победы.
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Мягко говоря поведение не чемпионское.
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Журналистам, лишь бы клики, но в реальности ситуация выглядит иначе. Хабиб после предыдущего боя с Барбозой точно также фотался сидя на машине Дана Уайта с шапкой на капоте. Короче это была шутка со своей историей и Уайт публично посмеялся над ней.
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«Дэйна Уайт, тебе повезло, что ты отдал мне пояс. Иначе бы я разбил твою машину. Я знаю, где твое парковочное место», — написал Нурмагомедов
Что сказал, то сказал! Слова не воробей — вылетят не поймаешь!!!
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дикарь.
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Как футболисты
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Просто помимо штрафа 250.000$ выплатил бы еще за машину,
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Вот и вся сущность, вот и весь ум этого ВЕЛИКОГО бойца!!!
Сила есть — ума не надо! Что ему потребуется — он добудет это своими кулаками…
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