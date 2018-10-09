Четыре девушки обвиняют Роналду в изнасиловании

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду подозревается в изнасиловании. Стало известно о новых обвинениях в его адрес. Как сообщает британское издание Daily Mail, его обвиняют в изнасиловании еще три девушки. Об этом заявила Лесли Стовалл, адвокат американки Кэтрин Маойрги, ставшей первой, кто обвинил португальца. По словам адвоката, она слышала о заявлениях от еще трех женщин после того, как одна из них позвонила ей..

Таким образом, если верить словам адвоката, уже четыре девушки заявляют, что их изнасиловал Роналду. Майорга ранее сказала, что инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2009 году. Сам футболист опубликовал заявление, в котором он категорически отрицает все обвинения.

Игрок заявил, что Майорга пытается использовать его имя для получения выгоды. До это в СМИ появилась информация о соглашении по неразглашению информации, которую подписали футболист и девушка.

Источник: Спорт Экспресс