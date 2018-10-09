Рухнул мост на главный путь Транссиба в Амурской области

По предварительной информации, мост рухнул из-за того, что по нему ехал тяжелый грузовик.
Официальный канал региональной газеты «Амурская правда» в YouTube опубликовал видео инцидента. На нем видно, как за несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
Режим чрезвычайной ситуации
Сейчас на месте происшествия уже работают психологи, спасатели, сотрудники полиции и врачи.
Также в Свободный экстренно выехали губернатор Василий Орлов и министр транспорта и строительства области Александр Зеленин. Из Благовещенска выехала оперативная группа под руководством начальника регионального главка МЧС Матвея Гибадулина. В управлении развернули оперативный штаб. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.
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