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Троих преступников арестовали за неделю в Бердске

На территории города злоумышленники совершили на прошлой неделе 12 преступлений, 5 из которых полицейские раскрыли по горячим следам. (ВИДЕО)

9.10.2018 Автор: Галина Панчева Нет комментариев
 
Троих преступников арестовали за неделю в Бердске

Каждую неделю на аппаратном совещании в мэрии руководство бердского отдела МВД сообщает о происшествиях и преступлениях

За прошедшую неделю в отделе МВД по Бердску зарегистрировано 377 сообщений о происшествиях. Из них 12 преступлений, пять из которых раскрыты по горячим следам.

— Выявлено 30 административных правонарушений, задержано по подозрению в совершении преступлений пять человек, трое из них арестованы. На территории Бердска обстановка напряженно стабильная. Принимаются все меры по устранению происшествий лицами, совершающими административные правонарушения и допускающими совершение преступлений. Обстановка контролируется, — доложил на аппаратном совещании начальник участковых уполномоченных полиции Сергей Миганов.

Автор видео Галина Панчева


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