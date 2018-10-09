Троих преступников арестовали за неделю в Бердске

За прошедшую неделю в отделе МВД по Бердску зарегистрировано 377 сообщений о происшествиях. Из них 12 преступлений, пять из которых раскрыты по горячим следам.

— Выявлено 30 административных правонарушений, задержано по подозрению в совершении преступлений пять человек, трое из них арестованы. На территории Бердска обстановка напряженно стабильная. Принимаются все меры по устранению происшествий лицами, совершающими административные правонарушения и допускающими совершение преступлений. Обстановка контролируется, — доложил на аппаратном совещании начальник участковых уполномоченных полиции Сергей Миганов.

Автор видео Галина Панчева

