Есть проблемы в военном городке?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Есть проблемы у жителей военного городка? Мы пишем материал о землях Минобороны, если к то-то готов организовать «экскурсию» журналисту, рассказав о том, как вам живется здесь, позвоните 3-00-10, Марине Волковой.

Что нам интересно: сравнить жизнь при вертолетном полку и сегодня, коммуналка, долгострои, дороги, детские площадки, бывшая воинская часть и т.д.