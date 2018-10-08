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Что ж, ура современной России! И ее автопрому! Его признали даже японцы!

Это, кстати, признали даже японцы 3 года назад, когда на гранты и калины стали лепить шильдики Datsbn и продавать их под видом японских машин сопроводив фразой «Создан в соответствие с мировыми технологиями и стандартами безопасности»;)

8.10.2018 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» Патриот:

О сколько забавнейших анекдотов и шуток знает каждый про российский автопром:
— тазики
— ведро с болтами
— да там до сих пор кувалдой болты забивают.

А тем временем, сегодня Автоваз – современнейшее предприятие на котором производятся весьма качественные и недорогие автомобили: гранта, веста, ларгус, x-ray и для фанатов: 4х4 и нива.
Важно отметить, что гранта и веста полностью собственные платформы, а ларгус и x-ray хоть и построены на платформе Рено, сегодня локализованы более чем на 80% и даже двигатели и коробки ставят полностью российские.
Но ведь одно дело рассуждать о чем-то, а другое дело посмотреть что выбирает покупатель.
Статистика говорит, что предпочитают продукцию Автоваза: на 1 и 2 месте по продажам гранта и веста! https://news.drom.ru/64117.html
Опыт эксплуатации уже набран достаточно большой и действительно: авто очень надежны и без труда и особых вложений способны проехать по 300 тысяч!
И сколько бы не пытались злопыхать продажные люди и просто ненавистники России, уже даже весьма авторитетные западные журналы начинают публиковать статьи о современных российских ладах. Так весьма авторитетный портал в Великобритании: «Шутки в сторону! — заявил соотечественникам Эттвуд, опробовав две новые модели Lada и назвав их вполне достойными»
https://rg.ru/2018/10/06/zabudte-shutki-o-russkih-lada-chem-vesta-i-xray-udivili-britanskoe-smi.html
Пора констатировать: тренд переломлен и сегодня автомобильная промышленность вышла на действительно передовые позиции!
Это, кстати, признали даже японцы 3 года назад, когда на гранты и калины стали лепить шильдики Datsbn и продавать их под видом японских машин сопроводив фразой «Создан в соответствие с мировыми технологиями и стандартами безопасности»;)

Что ж, ура современной России!


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Лады конечно не достигли уровня японцев начала 90-х.
    Но с учетом того что сами японцы нынче одноразовые и не отличаются надежностью, Лады действительно стали на уровне.

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  2. Новый мэр

    АвтоВАЗ давно купил концерн Рено-Ниссан

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  3. Аноним

    И в воздух чепчики кидали.

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  4. Аноним

    и всех наших чиновников, включая президента ,патриотично пересадили на эти гранты и весты? ))

    Thumb up 0 Thumb down 0

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