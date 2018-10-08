Что ж, ура современной России! И ее автопрому! Его признали даже японцы!

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О сколько забавнейших анекдотов и шуток знает каждый про российский автопром:

— тазики

— ведро с болтами

— да там до сих пор кувалдой болты забивают.

А тем временем, сегодня Автоваз – современнейшее предприятие на котором производятся весьма качественные и недорогие автомобили: гранта, веста, ларгус, x-ray и для фанатов: 4х4 и нива.

Важно отметить, что гранта и веста полностью собственные платформы, а ларгус и x-ray хоть и построены на платформе Рено, сегодня локализованы более чем на 80% и даже двигатели и коробки ставят полностью российские.

Но ведь одно дело рассуждать о чем-то, а другое дело посмотреть что выбирает покупатель.

Статистика говорит, что предпочитают продукцию Автоваза: на 1 и 2 месте по продажам гранта и веста! https://news.drom.ru/64117.html

Опыт эксплуатации уже набран достаточно большой и действительно: авто очень надежны и без труда и особых вложений способны проехать по 300 тысяч!

И сколько бы не пытались злопыхать продажные люди и просто ненавистники России, уже даже весьма авторитетные западные журналы начинают публиковать статьи о современных российских ладах. Так весьма авторитетный портал в Великобритании: «Шутки в сторону! — заявил соотечественникам Эттвуд, опробовав две новые модели Lada и назвав их вполне достойными»

https://rg.ru/2018/10/06/zabudte-shutki-o-russkih-lada-chem-vesta-i-xray-udivili-britanskoe-smi.html

Пора констатировать: тренд переломлен и сегодня автомобильная промышленность вышла на действительно передовые позиции!

Это, кстати, признали даже японцы 3 года назад, когда на гранты и калины стали лепить шильдики Datsbn и продавать их под видом японских машин сопроводив фразой «Создан в соответствие с мировыми технологиями и стандартами безопасности»;)

Что ж, ура современной России!