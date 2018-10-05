К первому визиту избранного губернатора готовится Бердск

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что 25 октября новый губернатор Новосибирской области Андрей Травников с рабочим визитом приедет в Бердск. Это будет первый официальный и организованный визит Андрея Травникова в качестве губернатора Новосибирской области в город.
Власти Бердска есть что показать главе региона: модернизированную улицу Лунную и дворы, благоустроенные по программе «Безопасные и комфортные дороги», новый парк «Лунный» и сквер у роддома, сооруженный в рамках проекта «Мое солнышко».
Согласованной программы визита губернатора пока еще нет, но, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в числе «смотрин» здание нового детского сада, построенного по адресу: ул. Кирова, 2. Кроме того, Андрея Александровича повезут на Бердский электромеханический завод, которым по праву гордится город как уникальным для региона производством.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» это не первый визит Травникова в Бердск. Впервые он приехал в город 2 ноября 2017 года (менее чем через месяц после назначения в регион). Но без предупреждения. Вместе с замминистра ЖКХ РФ Андреем Чибисом он проверил ремонт дворов по программе «Комфортная среда». В тот же месяц Травников вновь посетил Бердск, чтобы более детально его изучить.
Стоит отметит, что 1 сентября в день празднования Дня города Бердска, тогда еще врио губернатора Новосибирской области, Андрей Травников не приехал. Хотя его и ждали бердчане.
Напомним, что до 6 октября 2017 года Андрей Травников был мэром Вологды. Новосибирскую область он возглавил по указу президента после отставки Владимира Городецкого. 9 сентября 2018 года большинство жителей Новосибирской области отдали свои голоса за приезжего чиновника на выборах губернатора Новосибирской области.
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Ему надо показать дорогу напротив кладбища , про которую ваша газета печатала матерьял, чтоб он потом не прикидывал «незнайкой», когда его спросит президент РФ!
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