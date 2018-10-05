«Искитимцемент» подвел производственные итоги за девять месяцев 2018 года

Потребителям отгружено 823 тыс. тонн готовой продукции (-3,5% к уровню 2017-ого).

В отчетном периоде наиболее востребованным был портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б со шлаком, применяемый для изготовления строительных растворов, ведения штукатурных, кладочных и ремонтно-строительных работ. Его доля в общем объеме цемента, изготовленного заводом за девять месяцев, равна 53%. Доля портландцемента ЦЕМ I класса 42,5 – 47%.

С января по сентябрь 2018-го большей популярностью пользовался навальный цемент, направляемый потребителям автотранспортом или в специальных вагонах-хопперах по железной дороге. Его доля в общем объеме отгрузок – 61% (505 тыс. тонн). Тарированного цемента реализовано 318 тыс. тонн (39%). Покупатели по-прежнему отдавали предпочтение цементу в бумажных мешках – в такой упаковке с начала года продано 178 тыс. тонн стройматериала; в мягких контейнерах по 1000 кг – 140 тыс. тонн.

Для удобства клиентов предприятие использует разные способы отгрузки продукции. В отчетном периоде по железной дороге потребителям доставлено 371 тыс. тонн цемента, автомобильным транспортом на стройплощадки вывезено 451 тыс. тонн, в том числе 181 тыс. направлено покупателям цементовозами участка централизованной доставки АО «Искитимцемент». Таким образом, 40% от общего объема цемента, доставленного автотранспортом, вывезено автомобилями предприятия; в 2017 году этот показатель составлял 36%.

В рамках подготовки к «высокому» строительному сезону-2018 на предприятии были сформированы запасы сырьевых ресурсов, материалов, упаковки, выполнены плановые ремонтно-восстановительные работы на всех переделах. Завершив ремонтную кампанию точно в срок, специалисты обеспечили стабильное функционирование каждого подразделения – период пиковых нагрузок завод прошел без срывов и аварийных остановок. Общие затраты на проведение мероприятий по ремонтам и техническому обслуживанию оборудования за восемь месяцев 2018 года составили 374 млн руб. (с учетом косвенных расходов на содержание цеха обслуживания оборудования). Для сравнения: за 12 месяцев 2017 года на эти цели выделено 365 млн руб. В настоящее время уже идет подготовка к ремонтам, запланированным на 2019-й.

В настоящее время предприятие реализует масштабные проекты, направленные на модернизацию действующего производства. Среди крупных инвестиционных проектов 2018 года – строительство насосной станции технологической воды первого подъема, техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №6 с установкой современного рукавного фильтра австрийской фирмы Scheuch, строительство сепараторной установки Christian Pfeiffer с рукавным фильтром фирмы Scheuch для цементной мельницы №6. В текущем году затраты на реализацию инвестиционных проектов составят более 425 млн руб., в 2019 году на эти цели планируется направить более 470 млн руб. Для сравнения: в 2015 году затраты на реализацию инвестиционных проектов составили 19 млн руб., в 2016 – 34 млн., в 2017-м – 113.

Защищая интересы потребителей, «Искитимцемент» продолжает активное противодействие распространению фальсифицированной продукции. Как и другие производители цемента, проводит мониторинг точек розничной продажи фасованного цемента. Если качество продукции вызывает сомнения, специалисты приобретают цемент и передают его для проведения испытаний в аккредитованную лабораторию завода. По фактам выявленных нарушений, обращаются с заявлениями в контролирующие органы для привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, распространению фальсификата препятствует изменение дизайна фирменной упаковки. Очередное изменение внешнего вида тары для цемента произошло в конце строительного сезона. Цветовая гамма и графические элементы осталась прежними, но упаковка развернута горизонтально. Приобретая цемент в оригинальной заводской упаковке в крупных строительных магазинах, покупатели могут быть уверены в качестве продукции.

«Сегодня для нас первостепенными остаются задачи по обеспечению надежности и работоспособности оборудования, активно идет работа по обновлению и автоматизации производства. Особое внимание уделяем повышению конкурентоспособности, совершенствуем качество продукции, развиваем услуги доставки, учитываем потребности клиентов. В полном объеме выполняем свои обязательства перед кредитными организациями и налоговыми органами, а также трудовым коллективом – вовремя выплачиваем заработную плату, предоставляем социальные гарантии, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Мы ведем взвешенную политику управления предприятием, четко осознавая свои возможности и ответственность за принятые решения. В текущем году рассчитываем выпустить 1 млн тонн цемента, падение к уровню 2017-го составит 3%. Коллектив предприятия готов по первому требованию рынка увеличить объемы выпускаемой продукции в пределах годовой производственной мощности, которая составляет 2 млн 100 тыс. тонн цемента».