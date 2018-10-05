КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам срочно
Продам 1ку 38м Морская 89130110664
Продам
Продам
Продам
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Минтранс вооружается на общественном транспорте

Орешкин: нестабильности курса рубля зависит от глобальных рынков

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Соединит площадь Горького и микрорайон Раздольный земля Минобороны в Бердске

Всю России нарисовали преподаватели «Весны» из Бердска

Пьяных водителей ловить в выходные на дорогах Бердска будет ГИБДД

Розничная сеть «Магнит» в День учителя награждает лидеров народного рейтинга

Вредность «Доширака» доказали ученые

Погибли 13 человек в лобовом ДТП с маршруткой и автобусом под Тверью

Сбил подростка и скрылся с места ДТП Toyota Corona в Бердске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Орешкин: нестабильности курса рубля зависит от глобальных рынков

4 октября рублю не помогла даже дорогая нефть — Brent продолжает удерживаться выше $85 за баррель.

5.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Орешкин: нестабильности курса рубля зависит от глобальных рынков

Сейчас материнский капитал составляет 453 тыс. рублей

Орешкин напомнил, что в настоящее время на глобальных рынках заметно очередное обострение ситуации.
Сегодняшняя нестабильность курса рубля является следствием обострения ситуации на глобальных рынках, однако эта нестабильность носит краткосрочный характер. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Глава МЭР РФ напомнил, что в настоящее время на глобальных рынках заметно очередное обострение ситуации.

«Доходности десятилетних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идёт серьёзное ослабление», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» слова министра.

По словам Орешкина, курс российской национальной валюты является плавающим, именно поэтому колебания на глобальных рынках оказывают на рубль «краткосрочное влияние».

4 октября рублю не помогла даже дорогая нефть — Brent продолжает удерживаться выше $85 за баррель. Курс пары доллар/рубль поднялся до 67, а евро/рубль — до 76. Сегодня, 5 октября, ослабление российской валюты может продолжиться, отмечают эксперты.

Источник: ИА REGNUM


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Минтранс вооружается на общественном транспорте Орешкин: нестабильности курса рубля зависит от глобальных рынков Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика