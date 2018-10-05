Эксплуатация вспененного полиэтилена

Его отличительной чертой является способность удерживать тепло в любых помещениях. Это становится возможным за счет закрытой текстуры волокна.

Коротко о технических характеристиках

Производство ведется путем добавления воздуха в расплавленный полиэтилен с последующим его затвердением. Технология отличается от изготовления традиционной полиэтиленовой пленки, и материал приобретает особые свойства. Он может быть двух видов: несшитый и сшитый. Первый вариант чаще работает в качестве утеплителя, второй — звукоизоляции.

Вспененный полиэтилен дает возможность утеплять дома и отдельные участки в помещениях разного назначения. Если есть необходимость в обустройстве звукоизоляции в квартире, его тоже смело можно использовать. Наряду с гидроизоляционной пленкой для кровли, вспененный ПЭ используется для благоустройства зданий и является продуктом, созданным на базе передовых технологий.

Такое полотно не создает вреда здоровью человека и служит несколько десятилетий. Оно не способно вызвать отравления или аллергических реакций. Его устанавливают на потолке или в межэтажных перекрытиях. Материал может обеспечить и гидроизоляцию. Поставляют его в рулонах разной ширины, поэтому всегда можно подобрать оптимальный размер утеплителя и для крыши, и для небольших участков внутри помещения.

Изоляция от влаги и шума

Если есть необходимость в изоляции щелей, вспененный полиэтилен скручивают в жгут. Он одинаково хорошо подходит для обустройства офисов, жилых помещений и производственных цехов. Поглощая небольшое количество влаги, такая изоляция будет демонстрировать стабильный уровень водонепроницаемости. Она может функционировать в диапазоне температур от -60 до +100 С, поэтому ее применяют и для защиты трубопроводов.

Многим будет интересно узнать о том, что сшитый полиэтилен также используется для производства ковриков, которые нужны для занятий йогой и некоторыми видами спорта. Некоторые используют полотно при переезде или транспортировке хрупких грузов, оборачивая им мебель, зеркала, посуду… Сегодня можно купить спасательный круг или доску для плавания из сшитого полиэтилена.

Для устройства изоляции из вспененного полиэтилена не потребуется звать специалистов, провести такую работу в своем доме можно и собственными силами. Всех дел — раскатать рулон на поверхности и зафиксировать полотно. Специалисты советуют беречь его от воздействия прямых солнечных лучей, несмотря на то, что он не деформируется при этом. Экологичность материала подтверждается тем, что из него в настоящее время производят товары медицинского назначения и детские игрушки.

При эксплуатации вспененного полиэтилена рекомендуется соблюдать температурный режим, с учетом того, что при + 120С он приобретает свойства жидкой субстанции, становясь токсичным. Как и у любого другого полимерного состава, здесь имеются свои плюсы и минусы.

По материалам сайта neotreid.ru