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Погибли 13 человек в лобовом ДТП с маршруткой и автобусом под Тверью

Еще два человека получили травмы различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы. На помощь вылетел вертолет МЧС.(ВИДЕО)

5.10.2018 Фото: news69 / VK Нет комментариев
 
 

Погибли 13 человек в лобовом ДТП с маршруткой и автобусом под Тверью

Микроавтобус — всмятку

В пятницу, 5 октября, около 07:40 на автодороге Тверь – Ржев неподалеку от села Некрасово лоб в лоб столкнулись микроавтобус Ford Transit и рейсовый автобус ЛИАЗ, следовавший по маршруту Тверь – Старица. По предварительной информации, микроавтобус выполнял заказную перевозку по маршруту Ржев – Тверь.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 13 человек – 12 пассажиров и водитель Ford Transit. Детей среди погибших, по предварительным данным, нет. Еще один пассажир микроавтобуса и водитель ЛИАЗа получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. В пресс-службе правительства Тверской области уточнили, что на место были оперативно направлены семь машин скорой помощи, вертолет санавиации, необходимые силы и средства МЧС, ГИБДД.

На место автокатастрофы прибыл губернатор Игорь Руденя. Он поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, сообщает tverigrad.ru.

«Для эвакуации пострадавших в крупном ДТП в Тверской области направлен вертолет Ми-8», — говорится в сообщении МЧС России. Открыт телефон горячей линии МЧС.

Видео РЕН ТВ

Видео RT


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