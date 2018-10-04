По числу смертей во время селфи второе место занимает Россия

Индия, Россия и США лидируют по количеству смертей, происшедших в результате несчастных случаев во время селфи. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на доклад, опубликованный в Journal of Family Medicine and Primary Care.

Доклад подготовили специалисты Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS). Она подсчитали, что в мире с октября 2011 года по ноябрь 2017 года 259 человек погибли, делая селфи. В Индии за этот период времени таким образом умерли 159 человек. Авторы исследования связывают данное обстоятельство с тем, что именно в этой стране проживает самое большое в мире число человек младше 30 лет. Следом по показателю смертности идут Россия, США и Пакистан.

Как отмечается в докладе, большинство (около 72%) погибших в мире — это мужчины младше 30 лет. Женщины делают селфи чаще мужчин, но не склонны рисковать, фотографируясь, например, на краю скалы или на крыше небоскреба. «Это объясняет более высокое число смертей и инцидентов среди мужчин», — говорится в докладе. Его авторы призывают организовывать места, запрещенные для селфи, повсеместно в туристических зонах, где есть водоемы, горные пики и высотные здания.

Источник: ТАСС