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По числу смертей во время селфи второе место занимает Россия

Женщины чаще делают селфи. Но погибает больше мужчин, поскольку предпочитают экстремальные съемки.

4.10.2018 Нет комментариев
 
По числу смертей во время селфи второе место занимает Россия
Индия, Россия и США лидируют по количеству смертей, происшедших в результате несчастных случаев во время селфи. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на доклад, опубликованный в Journal of Family Medicine and Primary Care.

Доклад подготовили специалисты Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS). Она подсчитали, что в мире с октября 2011 года по ноябрь 2017 года 259 человек погибли, делая селфи. В Индии за этот период времени таким образом умерли 159 человек. Авторы исследования связывают данное обстоятельство с тем, что именно в этой стране проживает самое большое в мире число человек младше 30 лет. Следом по показателю смертности идут Россия, США и Пакистан.

Как отмечается в докладе, большинство (около 72%) погибших в мире — это мужчины младше 30 лет. Женщины делают селфи чаще мужчин, но не склонны рисковать, фотографируясь, например, на краю скалы или на крыше небоскреба. «Это объясняет более высокое число смертей и инцидентов среди мужчин», — говорится в докладе. Его авторы призывают организовывать места, запрещенные для селфи, повсеместно в туристических зонах, где есть водоемы, горные пики и высотные здания.

Источник: ТАСС


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