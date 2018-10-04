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Повышение пенсионного возраста в России утвердил Владимир Путин

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Повышение пенсионного возраста в России утвердил Владимир Путин

Таким образом, закон о пенсионных изменениях можно считать окончательно принятым. Российские женщины теперь будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65.

4.10.2018 10 коммент.
 
Повышение пенсионного возраста в России утвердил Владимир Путин

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», сообщает пресс-служба Кремля в среду.

Документ 27 сентября приняла Госдума, а в среду его одобрил Совет Федерации.

Глава государства также подписал закон, разрешающий в 2019 году направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России. Речь в документе идет о деньгах, полученных в результате коррупционных правонарушений, а также средствах от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения таких деяний.

Помимо этого, президент подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о минимальных нормах соцобеспечения.

Владимир Путин подписал также закон о внесении изменений в Уголовной кодекс, предусматривающий штрафы до 200 тысяч рублей за отказ в приеме на работу или увольнений лиц предпенсионного возраста.

Предпенсионный возраст — период времени продолжительностью до пяти лет до назначения пенсии.

Отказ в приеме на работу или увольнение лица предпенсионного возраста будет караться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Всплеска безработицы после изменения пенсионного законодательства не произойдет, заявил во вторник глава Минтруда Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Министр напомнил, что на 2019 год правительство заложило в бюджет дополнительно 13 миллиардов рублей в связи с повышением размеров пособий по безработице.

«Мы надеемся на то, что у нас какого-то всплеска безработицы не произойдет…», — заявил Топилин.

Он добавил, что подсчеты представителей отдельных фракций, которые фигурировали при обсуждении законопроекта, о том, что число безработных в связи с законом может увеличиться на 15-17 миллионов, неверны.

Классическая формулировка

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что формулировка «пенсия по старости» классическая, менять ее не планируется.

Ранее на одном из совещаний с участием премьер-министра Дмитрий Медведева, главу кабмина спросили, возможно ли заменить формулировку «пенсия по старости» на «пенсия по возрасту». Тогда Медведев сказал, что на это можно рассматривать, но уже как третьестепенную меру.

«Я считаю, что это не самое главное. С точки зрения людей и с точки зрения законодательства это неважно. Мы исходим из того, что это классическая формулировка — пенсия по старости», — сказал Топилин РИА Новости.

Ранее глава государства на совещании с членами кабинета министров заявил, что бюджет не получит никакого дохода от изменений пенсионной системы и поручил правительству найти средства на внесенные главой государства поправки.

Путин отметил, что при планировании пенсионных изменений правительство исходило из того, что в течение нескольких лет будет положительный финансовый результат от этих мероприятий. «Но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот, правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки — в каком объеме?» — задал он вопрос вице-премьеру Антону Силуанову.

Силуанов в ответ сообщил о планах Минфина увеличивать трансферты Пенсионному фонду. Объем этих дополнительных средств в первое время составит порядка 100 миллиардов рублей, а в целом внесение президентских поправок потребует более 500 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет.

Все средства от решения вопросов в области пенсионного законодательства пойдут на рост пенсий россиян выше уровня инфляции, заявил в минувший вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с членами правительства.

«Одна из основных задач — это рост пенсий выше инфляции. Все деньги от тех решений, которые касаются пенсионного законодательства, пойдут именно на это направление. Кроме того, мы сделаем акцент на программе активного долголетия и защите прав работников предпенсионного возраста», — заявил он.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.


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(10) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Всех сердечно поздравляю и как сказал один хороший человек по этому поводу https://youtu.be/g9CH9-__gZ8

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  2. Житель Бердска

    Что и следовало ожидать …..
    Поражает скорость прохождения законопроекта через Госдуру, Совет Федерации и Президента. Видимо совсем приперло….

    Thumb up 18 Thumb down 1

  3. Аноним

    Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни…..

    Чьей? В какой стране?

    Thumb up 10 Thumb down 1

  4. Новый мэр

    Доколе эта кутерьма?
    Когда проснется стыд у меркантильных?
    Ведь это их лежит страна
    В руинах достижений мнимых…

    Теперь и пенсий нас хотят лишать?
    И кто? богатые что денег не считают…
    Они так вознеслись что им не услыхать
    Как сетуют внизу…
    и как в истории отечества
    они себя постыдно запятнают.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  5. Аноним

    Никогда еще в России не поднимали пенсионный возраст так как при Дональде Трампе.)

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