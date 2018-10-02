«Кажется, Россия откажется от доллара»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что президент Владимир Путин в целом поддержал его предложения по дедолларизации российской экономики.

«В целом да», — сказал Костин, уточнив, что о полном отказе от доллара речь не идет.

Он пояснил, что предлагает постепенно переходить на расчеты в национальных валютах — например, внутри ЕАЭС и в отдельных сферах, таких как вооружение.

«Этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение», — отметил глава ВТБ.

По его словам, на это потребуется не один год. «Я думаю, что это займет не менее пяти лет, наверное. Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична», — считает Костин.

Вопрос о дедолларизации российской экономики все шире обсуждается в связи с американскими санкциями, усиление которых потенциально может привести к запрету на расчеты в долларах. Поэтому глава ВТБ еще в июле представил Путину предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах.

В сентябре в интервью «Известиям» Костин рассказал о четырех основных направлениях своего плана: ускоренный переход в расчетах по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль; перерегистрация крупнейших холдингов в российскую юрисдикцию; переход к размещению еврооблигаций через российский депозитарий; лицензирование всех участников фондового рынка по единым правилам работы.

План Костина нашел поддержку в Минфине: как отметил замминистра Алексей Моисеев, хождение доллара в России запрещать не планируется, но он должен перестать быть элементом обычного делового оборота. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также поддержал предложения главы ВТБ, отметив, что роль доллара уже активно уменьшается. А председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор уже проводит политику дедолларизации и будет ее продолжать.

Источник: РИА Новости