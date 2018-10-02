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Кажется, Россия откажется от доллара

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что президент Владимир Путин в целом поддержал его предложения по дедолларизации российской экономики.

2.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 11 коммент.
 
Кажется, Россия откажется от доллара

Костин заявил о поддержке Путиным предложения по дедолларизации экономики

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что президент Владимир Путин в целом поддержал его предложения по дедолларизации российской экономики.

«В целом да», — сказал Костин, уточнив, что о полном отказе от доллара речь не идет.
Он пояснил, что предлагает постепенно переходить на расчеты в национальных валютах — например, внутри ЕАЭС и в отдельных сферах, таких как вооружение.

«Этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение», — отметил глава ВТБ.

По его словам, на это потребуется не один год. «Я думаю, что это займет не менее пяти лет, наверное. Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична», — считает Костин.

Вопрос о дедолларизации российской экономики все шире обсуждается в связи с американскими санкциями, усиление которых потенциально может привести к запрету на расчеты в долларах. Поэтому глава ВТБ еще в июле представил Путину предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах.

В сентябре в интервью «Известиям» Костин рассказал о четырех основных направлениях своего плана: ускоренный переход в расчетах по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль; перерегистрация крупнейших холдингов в российскую юрисдикцию; переход к размещению еврооблигаций через российский депозитарий; лицензирование всех участников фондового рынка по единым правилам работы.
План Костина нашел поддержку в Минфине: как отметил замминистра Алексей Моисеев, хождение доллара в России запрещать не планируется, но он должен перестать быть элементом обычного делового оборота. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также поддержал предложения главы ВТБ, отметив, что роль доллара уже активно уменьшается. А председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор уже проводит политику дедолларизации и будет ее продолжать.

Источник: РИА Новости


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(11) Комментариев

  1. Аноним

    Я за ! ибо это игровые автоматы

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  2. Новый мэр

    Вот гад :-! этот доллар не хочет падать %)

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  3. Никола

    Это не упростит, а усложнит международный товарообмен. Например, продали мы лес в Китай за юани, газ в Молдову за леи, а оборудование нам предлагают купить за доллары или теньге… Вот и давай (поскольку доллар мы не любим) теперь менять тут в России юани и леи на теньге, платить комиссию за обмен, разбираться с курсами и т.п.!

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    • Аноним

      «Это не упростит, а усложнит международный товарообмен. Например,»

      Значит, сразу продавай за рубли, в чем проблема? Как Русские до 1917 года торговали со всем миром? Пример, при Столыпине? Когда Русские всю Европу кормили и одевали, за Рубли и они ценились во всем мире! Историю нужно знать.

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  4. Аноним

    «Кажется, Россия откажется от доллара»

    Ну, типо тебе причудилась, какая то нечисть, а христиане всегда крестятся когда им что-то кажется (какая то нечисть) -вот отсюда и произошло «Когда кажется креститься надо»

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  5. Аноним

    Это они вам (вата тупая) доллары отменят :-D Себе то в оффшоры они как и прежде будут откладывать доллары. Да и недвижимость в Майами за тугрики не купишь :-D

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    • Человек

      Аноним — 20.02 Слышишь,малыш,чтобы я последний раз от тебя слышал такие слава на Сайте:»это они вам(вата тупая) доллары отменят».Научись сначала с людьми по-человечески общатся,а потому уже можешь свои комментарии печатать.Понял? А то косишься косишься,но ты допросишься.
      Человек —— *IN LOVE*

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  6. Аноним

    А почему наш человек с сердечками так негативненько публикуется? Батюшки :-D. Пенсию похожа не проиндексируют курьеровскому тролю :-D :-D *IN LOVE*

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  7. Аноним

    Слышь малыш…Вы же человек шалман публиковали что у вас два высших образования. Одно военное. Второе гражданское. Читая ваши комментарии складывается впечатление что вы мягко говоря лгун. Ваш уровень это ещё раз повторю ПТУ 38. Причём это максимум. Очень жаль вас

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