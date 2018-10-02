Буйный пациент угнал скорую помощь в Новосибирске

Вечером 1 октября 36-летний пациент медицинского учреждения, расположенного в Ленинском районе Новосибирска, поступивший накануне с кожным заболеванием, начал неадекватно вести себя, после чего, угрожая водителю скорой помощи ножом, заставил его покинуть салон и угнал автомобиль.

Сотрудники медицинского учреждения незамедлительно обратились в полицию, сообщили во вторник в региональном управлении МВД. В Новосибирске был объявлен план «Перехват», в результате которого автомобиль был задержан, а угонщик доставлен в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 Уголовного кодекса РФ («Угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья»). Проводится дальнейшее расследование. Подозреваемый будет направлен на психиатрическую экспертизу.