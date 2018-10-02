Отнесли лес с реликтовым сосняком к жилой застройке депутаты в Кузбассе

Верховный суд РФ признал недействующими правила землепользования и застройки, разрешавшие возводить коттеджи на особо охраняемой природной территории — в вековом сосновом бору близ столицы Кузбасса. Депутаты Кемеровского райсовета отнесли бор к… жилой зоне. Как это стало возможным и не грозит ли подобное реликтовым соснякам в других регионах России?

Судьбу лесов Елыкаевского сельского поселения муниципальные депутаты решили еще в 2015 году. В результате на 54 лесных участках общей площадью 23 гектара в районе деревень Журавлево и Жургавань, севернее садоводческого некоммерческого товарищества Нагорное-Верхнее, разрешили строительство индивидуальных жилых домов. Кадастровая стоимость этих участков с деревьями первой категории, которым от 99 до 130 лет, превышает 48 миллионов рублей.

Между тем, сосновый бор играет сегодня роль «зеленого щита» Кемерово. Кроме того, по словам экспертов, в Кузбассе надо еще поискать такие хорошо сохранившиеся леса. Так или иначе, но в предусмотренной генпланом сельского поселения рекреационной зоне ООПТ с ее реликтовыми деревьями и краснокнижными растениями ни строить жилье, ни обустраивать дачные и садовые участки не разрешается.

Однако топоры в бору все-таки застучали. И желающие поселиться среди вековых сосен в экологически чистом месте нашлись. Как грибы после дождя на живописном берегу Томи стали один за другим вырастать коттеджи, окруженные заборами. Доступ к берегу в излюбленных местах отдыха кемеровчан оказался закрытым. А многие из участков, где сосны еще не вырубили (и таких, к счастью, большинство), успели продать либо сдать в аренду частным или юридическим лицам. Согласно утвержденным депутатами правилам землепользования.

На защиту бора встали члены местного садового товарищества, общественники и просто неравнодушные жители. Едва заслышав, что в лесу намечается очередная стройка, действовали как спецназ. Тут же выезжали на место, запрашивали информацию в разных ведомствах, шерстили нормативно-правовую базу.

— Видите, на карте зеленым отмечены островки, которые уже удалось оградить от вырубки, а черным — все остальные участки, — говорит зампредседателя комиссии по экологии и охране окружающей среды региональной Общественной палаты, доктор биологических наук Андрей Куприянов. — Когда в России вступил в действие Лесной кодекс, все земли, относящиеся к аграрным лесхозам, следовало передать в Лесной фонд. Но власти Кемеровского, а также Яшкинского муниципального районов этого почему-то не сделали. И когда сельские лесхозы упразднили, эти участки автоматически перешли в категорию «земли поселений». То есть де-факто лес есть, а де-юре его нет. Ну а дальше механизм простой: земли, утратившие особый природный статус, подвергаются череде продаж, и в итоге последний в длинном списке покупателей не несет никакой ответственности за незаконное приобретение лесного участка.

Надо сказать, представители ОНФ предлагали властям Кемеровского района отказаться от продажи и безвозмездной передачи участков леса, которые можно включить в «зеленый щит» Кемерово. А еще — сформировать консультативный совет, чтобы перед назначением торгов по тем или иным земельным участкам была возможность проконсультироваться с экологами и общественностью. Иначе риск лишиться ценных зеленых насаждений неминуем.

Так, например, в конце прошлого года стало известно, что два участка общей площадью почти 15 тысяч «квадратов» на берегу реки Осиновка в том же Кемеровском районе выставили на торги под личное подсобное хозяйство.

— Для этого частнику пришлось бы вырубить пихтовый лес с примесью ели, — подчеркнул эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Денис Застрелов. — Но и после вырубки леса и раскорчевки территории ничего не получится: из-за повышенного увлажнения почвы в этих местах.

В свою очередь облпрокуратура по каждому из обращений общественников организовала проверку. И в том числе установила факт незаконного перевода восьми гектаров близ деревни Журавлево из земель особо охраняемой территории в земли поселений с последующим выкупом. Обнаружилось несоответствие в документах: генплан Елыкаевского сельского поселения гласил, что участок относится к зоне рекреации, а публичная кадастровая карта — что здесь можно строить капитальные объекты. Обращались прокуроры и в Росимущество: по поводу возврата участка земель лесного фонда в федеральную собственность.

— Статьи 31-я и 34-я Градостроительного кодекса РФ закрепили принцип первичности генплана поселения как основополагающего документа территориального планирования, то есть правила землепользования и застройки вторичны, — уточнила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. — Потому заместитель прокурора Кемеровской области обратился в суд и потребовал признать правила землепользования недействующими со дня их принятия — в части установления в границах спорных земельных участков территориальной зоны жилой застройки. И в мае 2018-го Кемеровский областной суд это требование удовлетворил. Ответчик — муниципальный совет народных депутатов — решение обжаловал, но Верховный суд РФ оставил его без изменения.

Таким образом, удалось защитить солидную долю реликтового леса. А в конце января Верховный суд вынес аналогичный вердикт и в отношении 2,6 гектара на той же сельской территории. По данным прокуратуры, четырнадцать из шестнадцати участков там успели отвести под дачи и два — под частное жилье. Как будет исполняться новое судебное решение, вступившее в силу, контролирует прокуратура. Районные органы местного самоуправления обязали привести правила землепользования и застройки в соответствие с генеральным планом поселения. Они лишены права предоставлять спорные земли для застройки и выдавать разрешения на строительство.

Источник: РГ