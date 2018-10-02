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90% россиян читают книги

Как отмечают социологи, наибольшей популярностью у россиян пользуются книги для детей, их читают 31% опрошенных.

2.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
90% россиян читают книги

Опрос показал, какие книги чаще всего читают россияне

Более 90% россиян читают книги, лишь четыре процента респондентов сообщили обратное, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Документ есть в распоряжении РИА Новости.

По данным ВЦИОМ, доля не интересующихся литературой выше среди людей с неполным средним образованием — каждый пятый участник опроса (22%) в этой группе сказал, что почти не читает книг.
Как отмечают социологи, наибольшей популярностью у россиян пользуются книги для детей, их читают 31% опрошенных. Еще 30% участников отдают предпочтение книгам по истории, а также историческим романам.

«Более четверти респондентов (27%) просматривают книги по домашнему хозяйству и работе на приусадебных участках < …>. Произведения классической литературы (русской или зарубежной) выбирают 26% участников опроса», — указано в материалах Центра.

Пятая доля опрошенных (22%) предпочитают фантастику, 21% чаще обращается к научной и профессиональной литературе, а каждый пятый — ровно 20% — к учебным пособиям и справочной литературе.

«Также россиян привлекают детективы: «русские женские» (16%), зарубежные (12%), отечественные исторические детективы (12%)», — отмечено в документе.

Еще 11% респондентов читают книги о красоте, здоровье и психологии. Художественные произведения современных авторов предпочитает каждый десятый россиянин, еще столько же (10%) опрошенных любят поэзию.

«На сегодняшний день у 87% россиян есть домашняя библиотека того или иного размера: в том числе 44% респондентов сказали, что в их библиотеке до 100 книг, 23% — от 100 до 300 книг, 10% — от 300 до 500 книг», — говорится в опросе ВЦИОМ.
Большие библиотеки объемом от пятисот до тысячи книг и больше есть у каждого двадцатого россиянина (5%).

Опрос проводился восьмого сентября среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность для данной выборки не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости


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