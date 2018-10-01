Изъяли тираж газеты со статьей о крымской вилле телеведущего Дмитрия Киселева

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была недавно в Коктебеле.. занюханое место, где там дом нашли за 200 миллионов?
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Киселёвская вилла Cock Tes’t Belle, я конечно мало что понимаю в элитной недвижимости, но, на мой вкус, строение весьма уродливо, какое-то хаотичное нагромаждение контейнеров, я бы в таком жить не стал… 200 миллионов, да уж
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http://umods.ru/architecture/cottages/dom-u-morya-cock-test-belle
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Как в 90 на барахолке,контейнеры контейнеры
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Земля дорого стоит. Сотка миллион и более, порядок такой.
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Ну не за пятьдесят тысяч рублей в месяц он россиянам же объясняет что наша власть самая честная
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То то он и поёт птичкой на телеконале весь такой правильный,да у всех у них рыльце в пушку,,,,,
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Там не все так однозначно, бывший проектировщик затребовал денег под угрозой шантажа за строительство еще когда Киселёв работал на Украине. Теперь вертятся журналисты как ужи на сковородке. Киселёв заявление в полицию написал. Сцепились работнички прессы: кто кого?
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