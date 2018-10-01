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Изъяли тираж газеты со статьей о крымской вилле телеведущего Дмитрия Киселева

Редактора газеты «Город24» в Феодосии заставили за свой счет выкупить тираж. Дом гендиректора МИА «Россия сегодня» в Коктебеле оценивается почти в 200 млн рублей.

1.10.2018 Фото: Скриншот с виде 8 коммент.
 
Изъяли тираж газеты со статьей о крымской вилле телеведущего Дмитрия Киселева

Ведущий «Вести недели» Дмитрий Киселев

В Феодосии изъяли тираж газеты «Город24» со статьей о доме в Коктебеле гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Об этом «Новой газете» рассказал автор изъятого материала Владимир Мазурин.

По его словам, в печатной версии газеты материал опубликовали. Спустя два часа в электронную версию статьи внесли изменения.

«На месте моего материала появился рекламный блок, — пояснил Мазурин. — Что касается бумажного тиража, редактора газеты заставили выкупить его за свой счет».

С редактором издания «Город24» Еленой Войтовой «Новой газете» оперативно связаться не удалось. Сам Киселев также отказался говорить об изъятии газет в Феодосии. «Я не даю интервью по телефону», — заявил он, даже не став выслушивать вопрос.

О строительстве дома в Коктебеле Дмитрий Киселев рассказывал украинскому изданию «Факты» в 2006 году. Он говорил, что для строительства ему «пришлось заложить дом в Москве и взять огромный кредит на десять лет». В статье, электронная копия которой есть в интернете, говорится о доме стоимостью «чуть менее 200 млн рублей».

Источник: Новая Газета


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(8) Комментариев

  1. Adeli

    была недавно в Коктебеле.. занюханое место, где там дом нашли за 200 миллионов? %)

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  2. Аноним

    Ну не за пятьдесят тысяч рублей в месяц он россиянам же объясняет что наша власть самая честная :-D

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  3. Аноним

    То то он и поёт птичкой на телеконале весь такой правильный,да у всех у них рыльце в пушку,,,,,

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  4. byu

    Там не все так однозначно, бывший проектировщик затребовал денег под угрозой шантажа за строительство еще когда Киселёв работал на Украине. Теперь вертятся журналисты как ужи на сковородке. Киселёв заявление в полицию написал. Сцепились работнички прессы: кто кого?

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