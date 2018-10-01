Изъяли тираж газеты со статьей о крымской вилле телеведущего Дмитрия Киселева

В Феодосии изъяли тираж газеты «Город24» со статьей о доме в Коктебеле гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Об этом «Новой газете» рассказал автор изъятого материала Владимир Мазурин.

По его словам, в печатной версии газеты материал опубликовали. Спустя два часа в электронную версию статьи внесли изменения.

«На месте моего материала появился рекламный блок, — пояснил Мазурин. — Что касается бумажного тиража, редактора газеты заставили выкупить его за свой счет».

С редактором издания «Город24» Еленой Войтовой «Новой газете» оперативно связаться не удалось. Сам Киселев также отказался говорить об изъятии газет в Феодосии. «Я не даю интервью по телефону», — заявил он, даже не став выслушивать вопрос.

О строительстве дома в Коктебеле Дмитрий Киселев рассказывал украинскому изданию «Факты» в 2006 году. Он говорил, что для строительства ему «пришлось заложить дом в Москве и взять огромный кредит на десять лет». В статье, электронная копия которой есть в интернете, говорится о доме стоимостью «чуть менее 200 млн рублей».

Источник: Новая Газета