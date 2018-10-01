1200 заключенных сбежали из тюрем во время землетрясения в Индонезии

В результате землетрясения у индонезийского острова Сулавеси из трех тюрем сбежали 1200 заключенных. Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на власти Индонезии.

Массовый побег произошел из двух тюрем в городе Палу и еще одной в городе Донгала в провинции Центральный Сулавеси. По словам представителя Минюста Индонезии, заключенные сбежали, «потому что боялись, что пострадают от землетрясения».

Он отметил, что побегу 343 заключенных из тюрьмы в Донгале предшествовал поджог. Начальство исправительного учреждения отказалось выпустить арестантов на свободу, они просили, чтобы им позволили найти своих родственников, которые могли пострадать при землетрясении. В Минюсте добавили, что большинство сбежавших заключенных были осуждены за коррупцию и торговлю наркотиками.

Утром 28 сентября у острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1, затем был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 7,5. Общее количество афтершоков достигло 170, также землетрясение вызвало цунами с волнами высотой до 6 м. Погибли более 1200 человек, наибольший урон стихия нанесла городу Палу.

Источник: РБК