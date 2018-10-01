В ночлежку превратили остановку бомжи и попрошайки в Бердске

Пожилому мужчине, просящему подаяния на бердской остановке «Универмаг», ни по чем холода — он выставляет на показ свои голые ноги, чтобы заработать деньги. Так считают бердчане, которые обратились в «Курьер. Среда. Бердск» и рассказали, что, помимо просящего милостыню, остановку «Универмаг» облюбовал другой бердчанин.

— Мужчина спит почти каждый день на остановке «Универмаг». У него прям слюнки текут от удовольствия! А нам, прохожим, что делать? У меня ребенок спрашивает: почему дядя спит на улице? А я теряюсь, что ответить! А этот мужчина, который с голыми ногами сидит? Кто-то же должен нести ответственность за таких людей, — обратилась в редакцию бердчанка Ольга.

Директор бердского Комплексного центра социального обслуживания населения Анна Владимирова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что лично обращалась к мужчине без стоп, предлагая помощь, но тот от нее отказался и на некоторое время исчез с «работы».

— У нас Конституция не запрещает гражданам не работать и вести свободный образ жизни. Мы мужчину с голыми ногами вылавливали не один раз. Спрашивали, нуждается ли он в помощи, предлагали помочь в оформлении документов и предоставлении места проживания. Он тогда исчез и долгое время не появлялся. Этому мужчине помощь не нужна, однозначно. Он прекрасно живет, зарабатывает себе на жизнь профессионально. Это его образ жизни. Я в прошлом году ему лично предлагала помощь. Он тогда быстро собрал свои вещи и очень долго не появлялся. А по поводу спящего мужчины, то это дело полиции в первую очередь, если он нарушает покой граждан и общественный порядок. Но, конечно, я сегодня съезжу посмотрю, кто там спит, — заверила Анна Павловна.

Правительство не первый год пытается утвердить законопроекты, в которых прописаны четкие действия, как помочь бомжам и бродягам. Предлагают бездомных горожан отправлять в специальные реабилитационные центры, где им будет оказана помощь, в том числе и психологическая.

Анна Владимирова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что специалисты центра часто помогают бердчанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, чтобы ее переломить:

— Мы оказываем содействие в оформлении документов, либо в их восстановлении. Устраиваем в дом-интернат совместно с отделом социального обслуживания. Если человек на сегодняшний день бомж, то мы связываемся с организацией «Шанс». Обычно те, кому нужна помощь, сами приходят к нам. У нас не бывает дня, когда мы не помогали бы таким людям.

В силу разных обстоятельств человека выбрасывает на обочину жизни. К сожалению, чаще случается так, что родственники сами отказываются от своих пожилых родителей и отдают их на попечение в дом-интернат.

— Вот сегодня мы занимаемся вопросом по ситуации с женщиной, которая обездвижена, а ее мужу-колясочнику сложно ухаживать за ней. Ситуация в семье неоднозначная. Мы оформляем ее в дом-интернат, чтобы за ней осуществлялся должный уход. Бывает так, что люди себя сами обслуживать не могут, но они не соглашаются оформляться в дом-интернат. Но ведь это не тюрьма, оттуда можно уйти, — отметила Анна Павловна.

Как показывает практика, бердчане, которых соцслужба устроила в дома-интернаты, так в них и живут. Из Бердска в дома-интернаты ежемесячно направляется порядка двух-трех человек. Анна Владимирова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что процедура по определению бердчанина в дом-интернат может быть долгой:

— Нам из больницы звонят, и говорят, что у них лежит человек, а забирать его некому. Тогда мы начинаем собирать весь пакет документов. Это ведь длительный процесс, он может занимать месяц, два или три. Все зависит от ситуации. Ведь необходимо пройти всех врачей, сдать анализы, получить справки о судимости, имеющемся жилье. Где место есть, в тот интернат и направляем. Лежачих может забрать новосибирский Дом милосердия, опять же по наличию свободных мест, а они бывают крайне редко. На это время такие люди находятся в больнице. Если у них есть дом, то мы обслуживаем их на дому.

Помимо помощи с обретением места жительства специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Бердска помогают бердчанам в ведении домашнего быта и самообслуживании. На 40 соцработников приходится порядка 400 пенсионеров и инвалидов, которые частично лишены возможности себя обслуживать.

— Есть такие люди, которые нуждаются в круглосуточном уходе. К ним мы приходим не один раз в день, кормим и убираем за ними. Но возможности круглосуточно с ними сидеть у нас нет. У нас закон говорит, что любой обратившийся пенсионер или инвалид, вправе получать социальные услуги. Мы не имеем право им отказать, — сообщила Анна Павловна.

Департамент по тарифам Новосибирской области устанавливает цену за каждую услугу, будь то причесать волосы или помыть человека. Ежемесячно бердчанин, который получает социальные услуги на дому, платит от 250 до 500 рублей в месяц. Все зависит от количества услуг, которые выбирает бердчанин, а также льгот, которые у него есть. Сварить обед, сходить в магазин, оплатить коммуналку — это самые востребованные услуги, которые пользуются спросом у клиентов соцслужбы.

— Дети некоторых родителей живут или работают в Новосибирске, у кого-то не сложились отношения. Они предпочитают помощь соцработников, чем наладить отношения с родной дочерью, — отметила директор КЦСОН Бердска.