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Скандинавской ходьбе научат поклонников здорового образа жизни в Бердске

Более 30 спортивных мероприятий пройдут в Новосибирской области во время Декады пожилых людей. В Бердске намечены показательные занятия гимнастикой и шахматный турнир.

1.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
 

Скандинавской ходьбе научат поклонников здорового образа жизни в Бердске

Соревнования по плаванию, шахматам, настольному теннису и волейболу, физкультурно-спортивные фестивали, спартакиады пенсионеров, показательные занятия по скандинавской ходьбе – во время Декады пожилых людей в районах Новосибирской области запланировано более 30 спортивных мероприятий.

Здоровый образ жизни и поддержка физической активности легли в основу спортивной части мероприятий Декады, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Одним из наиболее масштабных событий станут спортивно-оздоровительные мероприятия по плаванию – они будут проходить 1, 3, 5, 8 и 10 октября в областном центре. Важно отметить, что участие для пожилых людей бесплатное.

5 октября в Бердске пройдут показательные занятия по гимнастике и скандинавской ходьбе, а также турнир по шахматам. Кроме того, в рамках Декады пожилых людей в районах Новосибирской области пройдут спартакиады пенсионеров по разным видам спорта.

С подробной программой спортивных мероприятий Декады пожилых людей в Новосибирской области можно ознакомиться здесь.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск», на бердских площадках в течение первых 10 дней октября запланированы различные мероприятия для пожилых.


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