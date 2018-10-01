Скандинавской ходьбе научат поклонников здорового образа жизни в Бердске

Соревнования по плаванию, шахматам, настольному теннису и волейболу, физкультурно-спортивные фестивали, спартакиады пенсионеров, показательные занятия по скандинавской ходьбе – во время Декады пожилых людей в районах Новосибирской области запланировано более 30 спортивных мероприятий.

Здоровый образ жизни и поддержка физической активности легли в основу спортивной части мероприятий Декады, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Одним из наиболее масштабных событий станут спортивно-оздоровительные мероприятия по плаванию – они будут проходить 1, 3, 5, 8 и 10 октября в областном центре. Важно отметить, что участие для пожилых людей бесплатное.

5 октября в Бердске пройдут показательные занятия по гимнастике и скандинавской ходьбе, а также турнир по шахматам. Кроме того, в рамках Декады пожилых людей в районах Новосибирской области пройдут спартакиады пенсионеров по разным видам спорта.

С подробной программой спортивных мероприятий Декады пожилых людей в Новосибирской области можно ознакомиться здесь.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск», на бердских площадках в течение первых 10 дней октября запланированы различные мероприятия для пожилых.