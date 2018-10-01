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Связанный с другом Путина фонд получит более 6 млрд рублей из бюджета

На эти деньги Сергей Ролдугин, виолончелист и крестный отец старшей дочери президента, три года будет искать вундеркиндов в 35 регионах России. Работа фонда «Талант и успех» не раз подвергалась критике.

1.10.2018 Фото: navalny.com 8 коммент.
 
Связанный с другом Путина фонд получит более 6 млрд рублей из бюджета

Дмитрий Медведев, Сергей Ролдугин и Владимир Путин

Фонд «Талант и успех», среди учредителей которого музыкант Сергей Ролдугин, за три года получит более 6,3 млрд руб. из бюджета. В рамках нацпроекта «Образование» фонду предстоит создать центры выявления вундеркиндов в 35 регионах.

6 млрд руб. на три года

Общие субсидии федерального бюджета фонду «Талант и успех» в 2019 году планируются на уровне 2,09 млрд руб., в 2020 и 2021 годах — по 2,13 млрд руб., то есть всего 6,35 млрд руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2019–2021 годы, с которым ознакомился РБК.

В 2018 году субсидии правительства были на уровне 1,99 млрд, в 2017-м — 1,21 млрд, в 2016 году — 1,31 млрд, в 2015-м — 0,58 млрд руб., следует из реестра субсидий федерального бюджета.

Связанный с другом Путина фонд получит более 6 млрд рублей из бюджета
В 2015–2018 годах субсидии выделялись по линии Минспорта, Минкультуры и Минобразования. В новом проекте бюджета на 2019–2021 годы деньги фонду выделят Минпросвещения и Минкультуры​.

Образовательный фонд «Талант и успех» в 2014 году учредил по инициативе президента России Владимира Путина образовательный центр «Сириус» в Сочи. Заявленная цель «Сириуса» — поддержка и дополнительное обучение одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и т.п. Ежемесячно в «Сириус» на стажировку приезжают 800 детей из всех регионов России в сопровождении более 100 преподавателей и тренеров.

​В национальном проекте «Образование», с которым ознакомился РБК, указано, что до 2021 года, с учетом опыта фонда «Талант и успех», в 35 регионах должны быть созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с ежегодным охватом 24,5 тыс. человек.

Согласно отчетам в Минюст, в 2015 году при своем открытии фонд израсходовал 9,76 млрд руб. (почти вся сумма — негосударственные расходы). Траты в фонде объясняли строительством помещений и закупкой оборудования. В 2016 году расходы снизились до 2,44 млрд руб., а в 2017 году повысились до 6,28 млрд руб.

РБК направил запрос в пресс-службу «Сириуса».

Кто такой Сергей Ролдугин

Среди учредителей фонда «Талант и успех» — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Ролдугин — друг президента России Владимира ​Путина и крестный отец его старшей дочери Марии. Об этом музыкант рассказывал авторам книги «От первого лица» (Наталье Геворкян, Наталье Тимаковой и Андрею Колесникову).

Попечительский совет фонда возглавляет Владимир Путин, президиум попечительского совета — помощник президента Андрей Фурсенко. Руководитель «Таланта и успеха» Елена Шмелева была одним из трех сопредседателей избирательного штаба Путина на последних выборах президента.

В 2016 году Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустили расследование о панамских офшорах, среди которых упоминались компании Ролдугина.

Владимир Путин, комментируя данные «панамского досье» на пресс-конференции в апреле 2016 года, рассказал, что Ролдугин купил виолончель, созданную Антонио Страдивари. В сентябре 2016 года музыкант показал инструмент журналистам и рассказал, что купил ее на деньги нескольких благотворителей.
Связанный с другом Путина фонд получит более 6 млрд рублей из бюджета

В ноябре 2016 года Владимир Путин на совещании правительства раскритиковал работу фонда «Талант и успех» за недостаточное использование выделенных средств. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова говорила, что, «несмотря на такие значительные ресурсы, дальнейшая судьба одаренных детей, после того как они заканчивают учебные заведения, никоим образом не отслеживается». Минкультуры и Минобрнауки предлагали ужесточить порядок отчетности фонда и схему получения федеральных субсидий.

Источник: РБК


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(8) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Расходы совершенно неравнозначны заявленным целям, «поиска вундеркиндов», мутный фонд, мутные схемы, впрочем, ничего нового *PARDON* Но, сомнения в «Таланте и успехе» конечно же нет, особенно в области вывода бюджетного бабла в оффшоры ;)

    Thumb up 10 Thumb down 2

    • Аноним

      :-D Наш бессменный Поросенок Педро всегда на страже — ждет новых статей о Путине, чтобы написать какой-нибудь комментарий, убийственно разоблачающий адского тирана! :-D :-D *LOL*

      Thumb up 1 Thumb down 13

      • Поросёнок Пётр

        Я конечно понимаю, вам смешно и совершенно пофиг, что эти ребята разворовывают страну в доселе невиданных масштабах за всю её историю, это несомненно смешно, а мне вот за державу обидно, впрочем, в последнее время стал ловить себя на мысли, что мне становится уже совершенно пофиг, что будет с Россией и куда её заведёт «путинская элита» и гори оно всё огнём. *NO*

        Thumb up 3 Thumb down 2

    • Новый мэр

      Для этого тоже нужен талант и ждет его успех. Так они и работают не один год :-D

      Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Аноним

    друзьям всё… остальным кукиш ….

    Thumb up 7 Thumb down 1

  3. Хамло

    Друзья это святое!

    Thumb up 7 Thumb down 1

  4. верт

    Вроде как для этого исуществуют конкурсы разных уровней чтобы выявлять самых талантливых, всегда так было. Также как в спорте — соревнованияразных уровней. Зачем изобретать велосипед, тем более за такие огромные средства???

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  5. byu

    Чего-то друга Ельцина- Растроповича (тоже виолончелиста) так скрупулезно никто не рассматривал. У него тоже нехилый такой фонд был… Или как в кино: «это нога кого надо нога»?
    А про сочинский интернат передача была. Дети там действительно уникальные. Художники, хористы, музыканты. И преподаватели высочайшего уровня.

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