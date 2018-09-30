Выплатил 23 оклада заму как новоиспеченному пенсионеру губернатор Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уверен что «точно нет ничего незаконного» в пенсионных выплатах, которые получил его заместитель Юрий Агибалов. Исходя из появившихся в Telegram-канале «Незыгарь» утром 29 сентября документов, 60-летний господин Агибалов был уволен с должности врио вице-губернатора 15 сентября, пишет Коммерсантъ. В связи с этим он получил положенные по законодательству 23 должностных оклада (несколько сот тысяч рублей) и доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. А через два дня чиновник вновь был назначен вице-губернатором, уже без приставки «врио». В новой-старой должности его ежемесячный заработок превысит 120 тыс. руб.

Подлинность документов “Ъ” подтвердили несколько источников в региональной власти. «Все было сделано на 100% по закону, но при этом на 100% мерзко. В выходной день, без огласки и сомнений в правильности этого решения»,— сказал “Ъ” один из них. Губернатор Александр Гусев с такой оценкой не согласен. «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — удивился он и пообещал дать более развернутые комментарии 1 октября, когда ему «подготовят документы». Господин Агибалов вел лекцию в местном филиале академии госслужбы и был недоступен для комментариев.