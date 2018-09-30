Выплатил 23 оклада заму как новоиспеченному пенсионеру губернатор Воронежской области

Уникальная выставка картин современных художников открывается в музее Бердска
Сварились заживо в кипятке двое 20-летних питерцев при прорыве теплотрассы
Отсудил 5 млн рублей у завода за неполадку в BMW X6 владелец авто из Бердска
Проверить безвозмездную передачу земли властями Горного Алтая своим родственникам требует ОНФ у Генпрокуратуры
Погибли три человека в массовом ДТП с КамАЗом-лесовозом под Искитимом
Ограбил магазин «Ярче» неизвестный в Бердске
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Оскверняют играми памятник Воинскому братству дети Бердска
Разрушил семью врачей обманувший ее на 2 млн рублей мошенник в Бердске
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»