Сварились заживо в кипятке двое 20-летних питерцев при прорыве теплотрассы

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с прорывом трубы на Измайловском проспекте, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Там ранним утром 28 сентября погибли два человека. Также в образовавшуюся яму провалились два автомобиля.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований закона при содержании теплосетей. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

СК по Петербургу возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц».

Авария произошла около половины четвертого утра. В результате прорыва трубы горячая вода залила антикафе «Типичный Питер»погибли молодые люди в возрасте 20 лет, сообщает «Мойка 78».

Погибшие от ожогов и болевого шока Андрей Начинкин и Максим Шустров отдыхали в антикафе, когда во дворе дома прорвало трубу с кипятком. Все находящиеся в кафе успели выбежать на улицу до того, как помещение было полностью затоплено. Один из молодых людей был вынужден вернуться за вещами. Его друг отправился за ним. Больше их не видели. Тела погибших обнаружили после откачки воды из помещения кафе.

«Теплосеть» создала комиссию для расследования ситуации. Компания обещает оказать необходимую помощь и компенсировать ущерб. Сообщается, что труба 1992 года прошла все регламентные работы в рамках подготовки к отопительному сезону.

В результате прорыва трубы на Измайловском проспекте, 20, где погибли два человека, было ограничено теплоснабжение 76 зданий, сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Петербурга». Также в результате аварии пострадали два автомобиля, провалившиеся в яму с кипятком.

«Теплосеть» выразила соболезнования родным и близким погибших и сообщила, что идет работа по оказанию помощи и по страховому возмещению ущерба имуществу.