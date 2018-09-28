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Кроме повышения пенсионного возраста власти изменят формулу расчета пенсий

Возможно, речь пойдет об отмене балльной системы. Планируют улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».

28.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Кроме повышения пенсионного возраста власти изменят формулу расчета пенсий

В Бердске проживает более 31 тыс. пенсионеров

Правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника и эксперт, участвовавший в обсуждении вопроса в правительстве. Именно так, по словам собеседников «Ведомостей», следует трактовать одну из мер развития пенсионной системы, указанную в одобренных правительством «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 г. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил чиновник. Власти кроме повышения пенсионного возраста планируют улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».

Речь идет об отмене действующей в России с 2015 г. балльной пенсионной формулы, уточняет один из собеседников «Ведомостей». Но два других утверждают, что никаких совещаний об отмене балльной формулы не проводилось и пока ясно лишь, что расчет пенсий нужно улучшить.

О том, что правительство планирует отказаться от балльной системы, в июне заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Недовольство формулой расчета пенсий она высказывала еще в должности председателя Счетной палаты: балльная формула так и не заработала, говорила Голикова в интервью «Ведомостям»: пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, порядок расчета пенсионного балла не утвержден. «Либо примите методику расчета пенсионного балла, либо откажитесь от неработающей формулы и предложите новую», – призывала она.

Сейчас право на страховую пенсию получает человек, не только достигший пенсионного возраста, но также накопивший определенный трудовой стаж (не менее девяти лет) и заработавший необходимое количество индивидуальных пенсионных баллов. При назначении пенсии накопленные баллы переводятся в рубли, их «стоимость» определяет и ежегодно индексирует государство. К этому прибавляется фиксированная выплата. По данным ПФР, на 1 января 2018 г. пенсионный балл равен 81,49 руб., фиксированная выплата – 4982,9 руб. В 2018 г., чтобы получить право на страховую пенсию по старости, человек должен отработать девять лет и заработать 13,8 пенсионного балла. К 2025 г. требования возрастут до 15 лет и 30 баллов соответственно.

Балльная формула содержит дисбаланс, замечает собеседник «Ведомостей»: пенсионный балл индексируется по уровню инфляции, что в долгосрочной перспективе приводит к завышению пенсионных обязательств, кроме того, формула непонятна. Наконец, она слишком зависит от зарплаты: работник бюджетной сферы с низкой зарплатой обречен на низкую пенсию.

Когда вводили балльную пенсионную формулу, эксперты были против: она была сложна, вспоминает старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук. Тем не менее сложный переход произошел, люди разобрались и привыкли к такому расчету. Более того, в формуле нашлись свои плюсы, продолжает Омельчук: проще повышать пенсионный возраст – при старом расчете пенсионная система разбалансировалась бы из-за этого, расчет можно настроить таким образом, чтобы повысить заинтересованность работников в уплате страховых взносов, предусмотрев дополнительные баллы за трудовой стаж, превышающий 30 лет. А изменения в расчете пенсий провоцируют дополнительное недоверие к пенсионной системе. Порядок же расчета стоимости пенсионного балла и его индексации можно прописать дополнительно, считает она.

Источник: Ведомости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Опять ….кручу верчу… Обмануть хочу

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