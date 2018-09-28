Электронные ПТС декриминализируют авторынок в России

Машины и прицепы к ним с 6 октября придётся регистрировать по новым правилам — с электронным ПТС, следует из принятого МВД приказа. Изменятся и правила замены двигателя, и срок хранения госномера с проданного транспортного средства. Эти меры позволят декриминализовать автомобильный рынок.

Удар по угонщикам

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации приказу МВД, менее чем через две недели вступят в силу новые «Правила государственной регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним». Например, в соответствии с новыми нормами автовладельцы смогут ставить на учёт автомобили с электронными паспортами технического средства (ПТС), использование которых для новых машин станет обязательным с 1 ноября 2019 года. Впрочем, обладателям машин с бумажными ПТС разрешат заменять их на электронные в добровольном порядке.

«Когда эта система будет реализована и запущена, минимизируются риски подделки ПТС, потому что подделывают только бумажный ПТС. И при постановке на учёт автомобиля эту подделку пытаются выявить визуально — с лупой, под микроскопом и так далее. Но можно так подделать, что ничего и не различишь. А когда ПТС присвоен машине в электронной базе, подделка фактически исключается», — рассказал «Парламентской газете» о плюсах современных технологий первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Депутат уверен, что поскольку с 1 января все машины должны будут получать электронный ПТС, то угонять их с целью перепродажи станет бессмысленно. «Электронный номер будут сравнивать с базой, и если он не будет соответствовать — значит машина ворованная. Поэтому никто не будет даже пытаться угонять их», — пообещал Лысаков.

Впрочем, депутат прогнозирует, что в качестве компенсации ущерба мафиозному «бизнесу» угонщики станут чаще разбирать машины на запчасти. «То есть кража для перепродаж машин и переделки номера с фальшивыми документами практически исчезнет, а кража с целью разборки и продажи по частям несколько увеличится», — заключил парламентарий.

По новым правилам изменятся и правила постановки на учёт двигателей. Регистрировать их можно будет по временному удостоверению личности, тогда как раньше — только по паспорту. При условии установки юридически чистого и аналогичного старому мотора ходить в отделение ГИБДД будет не нужно. Ведомство внесёт сведения о новом двигателе в ПТС при очередной регистрации автомобиля, например в случае перепродажи другому собственнику.

По мнению руководителя Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, эта норма избыточна, хотя и вреда от неё никакого не будет. «Если помните, в своё время отменили практику установки номерных двигателей. Его и сейчас можно легко поставить, но никто его не будет у вас проверять, потому что он не подлежит уже проверке. И если мы говорим о том, что двигатели теперь не нужно будет регистрировать в ГИБДД, то мотор станет обычной запчастью — такой же, как коробка передач, стартер или колесо. Между прочим, Интерпол давно по этому поводу высказался и давал ответы нашему МВД, что доказательством угона является номер автомобиля, который наносится на кузове. По сути, это единственная деталь, которая подлежит регистрации для учёта. Всё остальное уже никого не интересует», — считает эксперт.

Привычный номер

Также по новым правилам регистрационные знаки при снятии автомобиля с учёта можно будет оставлять за собой не на 180 дней, как сейчас, а на целый год. При этом в ГИБДД пообещали при вступлении приказа в силу автоматически продлить срок хранения всем тем, у кого сейчас номера находятся в ведомстве. По мнению опрошенных «Парламентской газетой» экспертов, эта мера крайне благоприятно отразится на автолюбителях, желающих сохранить за собой привычные номера.

Если я машину решил продать, то мне придётся получать новый номер и во все точки, куда меня автоматом запускали, придётся по-новому всю информацию посылать, что весьма неудобно.

«Это очень удобно, потому что у меня может быть нет в данный момент денег на покупку новой машины, а номер этот понравился, к номеру этому я привык. Например, я публичный человек, и мой номер записан во все допуски и пропуска — на радио, на телевидении и так далее. Мне не надо каждый раз СМС продюсеру бросать. А если я машину решил продать, то мне придётся получать новый номер и во все точки, куда меня автоматом запускали, придётся по-новому всю информацию посылать, что весьма неудобно. Благодаря предложенной мере эта ситуация очень просто решается: я сохраняю госномер за собой и после покупки новой машины просто вешаю на него», — рассказал Вячеслав Лысаков.

«Это абсолютно разумная инициатива, — согласен с законодателем Сергей Канаев. — Представьте себе: вы продали автомобиль, у вас какой-то хороший номер, возможно купленный за немалые деньги. Вы за несколько месяцев не успеваете купить новый автомобиль, и ваш номер передаётся в ГИБДД. Сейчас у вас будет возможность хранить его в течение года — это абсолютно нормально и правильно. Потому что в промежуток между продажей и покупкой в несколько месяцев многие не укладываются».

Кроме того, добавляет эксперт, такое нововведение поспособствует частичной декриминализации бизнеса по продаже серых номеров на вторичном рынке.

«Я не могу назвать предложенные МВД изменения революционными, но я могу точно сказать, что они давно назревшие, своевременные и с хорошим заделом на будущее. Думаю, что для добропорядочных автовладельцев новые правила окажутся большим плюсом», — заключил Сергей Канаев.

«МВД последние годы последовательно занимает позицию по отстаиванию прав автовладельцев, — отметил, в свою очередь, Вячеслав Лысаков. — Эти шаги МВД делает в направлении облегчения участи автовладельцев, которые проходят техосмотр, ставят и снимают с учёта машины. Мы со своей стороны уже приняли ряд законов, в том числе закон об учёте транспортных средств (в том, что касается постановки и снятия с учёта). А все подзаконные акты исходят в том числе и из федеральных законов».

Источник: ПГ