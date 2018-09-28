Нечистотами залили автомобили российских дипломатов в Киеве

Автомобили российских дипломатов в Киеве облили нечистотами и повредили, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

«Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской оставили оскорбительные надписи. Прокололи шины и оторвали номера…», — сказал представитель дипведомства.

Сотрудники посольства отметили, что во время «хулиганской акции» злоумышленники бросили на территорию дипобъекта несколько дымовых шашек.

Как отмечается в комментарии на сайте посольства, в это время украинские полицейские «молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая».

Российское дипведомство готовит ноту протеста МИД Украины.

Как сообщило издание «Еспресо», инцидент произошел во дворе дома, где проходил ужин по случаю отставки главы Россотрудничества Константина Воробьева.

Злоумышленники оставили на асфальте надпись краской «Воробьев, прощай».

В мае радикалы напали на Воробьева возле дома в Киеве, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.

До этого они не раз нападали на здание Россотрудничества. В феврале около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание и устроили погром. По словам Воробьева, нападение устроили члены организаций «Правый сектор» и С14, запрещенных в России как экстремистские, которые требовали свернуть работу центра.

Источник: РИА Новости