Путин наградил за мужество в Сирии бывшего контрактника из Бердска

Медаль «За отвагу» вручили жителю Бердска за подвиг в Сирии. Бывший контрактник, а ныне банковский служащий о совершенном подвиге не рассказывает, известно, что благодаря ему жители Алеппо остались живы.

26-летний Руслан Бакиев признается, что известие о том, что ему вручат такую высокую награду, стало для него полной неожиданностью, ведь он просто выполнял свой долг. По его словам, родители героя, узнав о медали, сказали: «Молодец».

Говорить о боевых действиях Руслану нельзя: он давал подписку о неразглашении. Потому герой был немногословен: после срочной службы остался в вооруженных силах по контракту. Служил в спецназе. Когда предложили отправиться в командировку в Сирию – не отказался. Ехал туда без страха, примерно себе представлял, что его там ждет и какие боевые задачи придется выполнять.

«Охраняли колонны с гуманитарной помощью, иногда – объекты, иногда – людей. Бывало, что приходилось предотвращать стычки на границах», – коротко сообщил он. Командировка Руслана Бакиева продлилась с октября 2017 по март 2018 года. О подвиге, за который его удостоили медали, не распространяется.

– Скажем так, благодаря моим действиям люди остались живы. Мирное население.

– Много людей? Можешь хотя бы порядок цифр назвать?

– Город. Алеппо.

Указ Президента от 30 июля 2018 гласит: «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, наградить медалью «За отвагу» Бакиева Руслана Рафаэлевича – рядового». К слову, эта медаль не претерпела никаких изменений с 1938 года. Точно такую же медаль получали наши деды и прадеды, воевавшие в Великой Отечественной.

Сейчас бердчанин Руслан Бакиев уволен в запас, работает в одном из банков города.

Источник: ВН