КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-комнатную
Продам
Продам
Продам 2-ую квартиру! 8-913-928-6756 Людмила
Продам студию
Продам 1-к на Ленина 14
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Взорвалась цистерна с вином на заводе в Италии

Поздравь учителя в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Заставить власть вынести важные вопросы на публичные слушания могут жители Бердска

Родившая в метро Петербурга женщина отказалась от ребенка

Электронные ПТС декриминализируют авторынок в России

Путин наградил за мужество в Сирии бывшего контрактника из Бердска

Нечистотами залили автомобили российских дипломатов в Киеве

Голикова: Бедных в России стало меньше

Указал на недочеты измененного маршрута №3 и. о. мэра Бердска

Одну из зарезавших отца сестер Хачатурян суд выпустил из СИЗО

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Путин наградил за мужество в Сирии бывшего контрактника из Бердска

Сейчас 26-летний Руслан Бакиев работает в банке. А во время сирийской командировке он спас от смерти жителей Алеппо.

28.09.2018 Фото: ©Наталья Сковрунская\ВН 2 коммент.
 
Путин наградил за мужество в Сирии бывшего контрактника из Бердска
Медаль «За отвагу» вручили жителю Бердска за подвиг в Сирии. Бывший контрактник, а ныне банковский служащий о совершенном подвиге не рассказывает, известно, что благодаря ему жители Алеппо остались живы.

26-летний Руслан Бакиев признается, что известие о том, что ему вручат такую высокую награду, стало для него полной неожиданностью, ведь он просто выполнял свой долг. По его словам, родители героя, узнав о медали, сказали: «Молодец».

Говорить о боевых действиях Руслану нельзя: он давал подписку о неразглашении. Потому герой был немногословен: после срочной службы остался в вооруженных силах по контракту. Служил в спецназе. Когда предложили отправиться в командировку в Сирию – не отказался. Ехал туда без страха, примерно себе представлял, что его там ждет и какие боевые задачи придется выполнять.

«Охраняли колонны с гуманитарной помощью, иногда – объекты, иногда – людей. Бывало, что приходилось предотвращать стычки на границах», – коротко сообщил он. Командировка Руслана Бакиева продлилась с октября 2017 по март 2018 года. О подвиге, за который его удостоили медали, не распространяется.

– Скажем так, благодаря моим действиям люди остались живы. Мирное население.
– Много людей? Можешь хотя бы порядок цифр назвать?
– Город. Алеппо.

Указ Президента от 30 июля 2018 гласит: «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, наградить медалью «За отвагу» Бакиева Руслана Рафаэлевича – рядового». К слову, эта медаль не претерпела никаких изменений с 1938 года. Точно такую же медаль получали наши деды и прадеды, воевавшие в Великой Отечественной.

Сейчас бердчанин Руслан Бакиев уволен в запас, работает в одном из банков города.

Источник: ВН


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Взорвалась цистерна с вином на заводе в Италии Поздравь учителя в газете «Курьер.Среда.Бердск» В ноябре отпразднует новоселье бердский ЛДЦ

(2) Комментариев

  1. Vladimir

    Риспект и Уважуха ! Салам пополам, Брат !!!!

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    В контрактной службе, разве зарплата не является наградой за мужество?
    Тогда почему, скажем пожарного, после каждого пожара не представляют к награде?
    Ну ка человек *IN LOVE* объясни нам кто здесь первого , а кто второго сорта

    Thumb up 0 Thumb down 4

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика