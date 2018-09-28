Путин наградил за мужество в Сирии бывшего контрактника из Бердска

Медаль «За отвагу» вручили жителю Бердска за подвиг в Сирии. Бывший контрактник, а ныне банковский служащий о совершенном подвиге не рассказывает, известно, что благодаря ему жители Алеппо остались живы.
26-летний Руслан Бакиев признается, что известие о том, что ему вручат такую высокую награду, стало для него полной неожиданностью, ведь он просто выполнял свой долг. По его словам, родители героя, узнав о медали, сказали: «Молодец».
Говорить о боевых действиях Руслану нельзя: он давал подписку о неразглашении. Потому герой был немногословен: после срочной службы остался в вооруженных силах по контракту. Служил в спецназе. Когда предложили отправиться в командировку в Сирию – не отказался. Ехал туда без страха, примерно себе представлял, что его там ждет и какие боевые задачи придется выполнять.
«Охраняли колонны с гуманитарной помощью, иногда – объекты, иногда – людей. Бывало, что приходилось предотвращать стычки на границах», – коротко сообщил он. Командировка Руслана Бакиева продлилась с октября 2017 по март 2018 года. О подвиге, за который его удостоили медали, не распространяется.
– Скажем так, благодаря моим действиям люди остались живы. Мирное население.
– Много людей? Можешь хотя бы порядок цифр назвать?
– Город. Алеппо.
Указ Президента от 30 июля 2018 гласит: «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, наградить медалью «За отвагу» Бакиева Руслана Рафаэлевича – рядового». К слову, эта медаль не претерпела никаких изменений с 1938 года. Точно такую же медаль получали наши деды и прадеды, воевавшие в Великой Отечественной.
Сейчас бердчанин Руслан Бакиев уволен в запас, работает в одном из банков города.
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Риспект и Уважуха ! Салам пополам, Брат !!!!
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В контрактной службе, разве зарплата не является наградой за мужество?
Тогда почему, скажем пожарного, после каждого пожара не представляют к награде?
Ну ка человек объясни нам кто здесь первого , а кто второго сорта
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