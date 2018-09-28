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На 60 млн рублей усовершенствует производство обоев компания «Элизиум» из Бердска

Льготный кредит пойдет на приобретение производственного оборудования и модернизации действующей линии, что позволит усложнить дизайн обоев.

28.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
На 60 млн рублей усовершенствует производство обоев компания Элизиум из Бердска

Цех предприятия по производству обоев в Бердске

В рамках программы льготного кредитования компания «Элизиум» из Бердска получила финансирование в размере 60 млн рублей на приобретение производственного оборудования под эффективную ставку 6,5% годовых.

Средства привлечены компанией на реализацию программы по расширению линейки производимой продукции за счет приобретения производственного оборудования и модернизации действующей линии. Это позволит компании «Элизиум» увеличить мощность по производству ассортимента технологически сложных дизайнов.

ООО «Элизиум» основана в 1995 году и сегодня значится в числе лидеров производства обоев на рынке России. В настоящее время собственная производственная база фабрики располагает самым современным европейским оборудованием, что позволяет производить обои высочайшего качества. Под маркой Elysium выпускаются коллекции обоев в разных категориях (шелкография, горячее тиснение, ингибирование, трафаретная печать) и стилях (от классики до авангарда), всего более 1000 артикулов. Обои Elysium продаются на всей территории России, от Калининграда до Владивостока.

Финансирование проекта осуществляется Банком «Левобережный» в рамках госпрограммы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты в приоритетных отраслях, разработанной Министерством экономического развития РФ.


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(4) Комментариев

  1. Иван

    Был на Спортивной. Стоит навязчивый запах пластика. Местные говорят это обоями пахнет с фабрики. Наверно это вредно. Им бы устранить его не мешало

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • Аноним

      «Был на Спортивной. Стоит навязчивый запах пластика. Местные говорят это обоями пахнет с фабрики. Наверно это вредно. Им бы устранить его не мешало»

      Под лежачий камень вода не течет! Зачем фабрике ставить фильтры и следить за экологией? Скажем так; что будет, если она не перестанет травить жителей Бердска? Её замучает совесть? Она не будет спать ночами от угрызений? Или РОСПОТРЕБНАДЗОР популярно, на основании закона, будет чувствительно штрафовать фабрику, раз в месяц, пока та наконец, не установит фильтры на свои выхлопы???

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  2. Аноним

    Когда уже Элизиум начнет выпускать современные обои, а не бабушкины. 8)

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    • Аноним

      «Когда уже Элизиум начнет выпускать современные обои, а не бабушкины.»

      Когда ВСЕ перестанут покупать бабушкины! Смысл суетится?

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