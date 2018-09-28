На 60 млн рублей усовершенствует производство обоев компания «Элизиум» из Бердска

В рамках программы льготного кредитования компания «Элизиум» из Бердска получила финансирование в размере 60 млн рублей на приобретение производственного оборудования под эффективную ставку 6,5% годовых.
Средства привлечены компанией на реализацию программы по расширению линейки производимой продукции за счет приобретения производственного оборудования и модернизации действующей линии. Это позволит компании «Элизиум» увеличить мощность по производству ассортимента технологически сложных дизайнов.
ООО «Элизиум» основана в 1995 году и сегодня значится в числе лидеров производства обоев на рынке России. В настоящее время собственная производственная база фабрики располагает самым современным европейским оборудованием, что позволяет производить обои высочайшего качества. Под маркой Elysium выпускаются коллекции обоев в разных категориях (шелкография, горячее тиснение, ингибирование, трафаретная печать) и стилях (от классики до авангарда), всего более 1000 артикулов. Обои Elysium продаются на всей территории России, от Калининграда до Владивостока.
Финансирование проекта осуществляется Банком «Левобережный» в рамках госпрограммы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты в приоритетных отраслях, разработанной Министерством экономического развития РФ.
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Был на Спортивной. Стоит навязчивый запах пластика. Местные говорят это обоями пахнет с фабрики. Наверно это вредно. Им бы устранить его не мешало
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«Был на Спортивной. Стоит навязчивый запах пластика. Местные говорят это обоями пахнет с фабрики. Наверно это вредно. Им бы устранить его не мешало»
Под лежачий камень вода не течет! Зачем фабрике ставить фильтры и следить за экологией? Скажем так; что будет, если она не перестанет травить жителей Бердска? Её замучает совесть? Она не будет спать ночами от угрызений? Или РОСПОТРЕБНАДЗОР популярно, на основании закона, будет чувствительно штрафовать фабрику, раз в месяц, пока та наконец, не установит фильтры на свои выхлопы???
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Когда уже Элизиум начнет выпускать современные обои, а не бабушкины.
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«Когда уже Элизиум начнет выпускать современные обои, а не бабушкины.»
Когда ВСЕ перестанут покупать бабушкины! Смысл суетится?
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