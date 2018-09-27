Старики не могут забраться на крыльцо для оплаты услуг ЖКХ в Бердске

Не смогла подняться по ступеням в РКЦ на ул. Островского, 174 пожилая бердчанка Мария Овчарова. Старушка обращалась с вопросам о ремонте крыльца к работникам РКЦ, те Марию Уплыновну отправили в управляющую компанию «СКС».

— Мы не можем добраться до РКЦ по ступенькам. Они, может, и не высокие, мы можем поднять ногу на 10 сантиметров. Но вот держаться там не за что, ни сбоку, ни где. Ступеньки то там две, но они для нас непреодолимы. В расчетно кассовый центр мы ходим всегда, сдаем цифры. Мы занялись этим вопросам. Нам сотрудницы РКЦ сказали, что они носят деньги в администрацию Бердска за аренду. Посоветовали обратиться в управляющую компанию «СКС». Но причем здесь она? — интересуется Мария Овчарова.

86-летняя пенсионерка рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что у ее 82-летней приятельницы после аварии сломана нога. Пожилая женщина не смогла преодолеть препятствие в виде двух ступеней без посторонней помощи, ей помогла незнакомка.

— Издалека бежала женщина с криком: бабушка, я вам помогу подняться! Можно сделать одну трубу посередине крыльца. Доступную среду делают для калек, а для нас — нет. Я не просто это говорю, все жалуются. Если бы хоть одной рукой за что-нибудь ухватиться, то подняться было бы можно, — рассуждает бердчанка.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился к директору РКЦ Бердска Рамизу Масимову, тот сообщил, что вопрос по ремонту крыльца уже поднимался в администрации Бердска.

— Здание принадлежит муниципалитету, мы его арендуем. Но мы обращались в мэрию Бердска с просьбой отремонтировать входную группу РКЦ на Островского, 174. Думаю, перила там после ремонта тоже появятся, — сообщил Рамиз Рафигович.