КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию
Продам 1-к на Ленина 14
Продам студию
Продам 3-ую квартиру! 8-913-928-67-56 Людмила
продам двухкомнатную
продам двухкомнатную квартиру
Продам 2х квартиру 89138984582
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

100 млн рублей на замену сгнивших труб попросит у области власть Бердска

Кудрин: Бедных в России слишком много

Дождались: Повышение пенсионного возраста окончательно утвердила Госдума

Простили 100-рублевые долги горожан по пеням и налогам депутаты Бердска

Обвинил российские спецслужбы в отравлении активист Pussy Riot Верзилов

Кость динозавра возрастом более 100 млн лет хранится в музее природы в Бердске

В заложницы взял экс-жену ревнивый военный в магазине «Эльдорадо» Новосибирска

Синоним слову «инвалид» ищет Минтруд

Старики не могут забраться на крыльцо для оплаты услуг ЖКХ в Бердске

Поезд из Томска до Караганды сделает остановку в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Старики не могут забраться на крыльцо для оплаты услуг ЖКХ в Бердске

Пожилым бердчанам сложно преодолеть две ступени без перил в РКЦ. Директор Расчетно-кассового центра обещал помочь, несмотря на то, что здание принадлежит муниципалитету.

27.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Старики не могут забраться на крыльцо для оплаты услуг ЖКХ в Бердске

Пенсионерам трудно подниматься в РКЦ без опоры

Не смогла подняться по ступеням в РКЦ на ул. Островского, 174 пожилая бердчанка Мария Овчарова. Старушка обращалась с вопросам о ремонте крыльца к работникам РКЦ, те Марию Уплыновну отправили в управляющую компанию «СКС».

— Мы не можем добраться до РКЦ по ступенькам. Они, может, и не высокие, мы можем поднять ногу на 10 сантиметров. Но вот держаться там не за что, ни сбоку, ни где. Ступеньки то там две, но они для нас непреодолимы. В расчетно кассовый центр мы ходим всегда, сдаем цифры. Мы занялись этим вопросам. Нам сотрудницы РКЦ сказали, что они носят деньги в администрацию Бердска за аренду. Посоветовали обратиться в управляющую компанию «СКС». Но причем здесь она? — интересуется Мария Овчарова.

86-летняя пенсионерка рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что у ее 82-летней приятельницы после аварии сломана нога. Пожилая женщина не смогла преодолеть препятствие в виде двух ступеней без посторонней помощи, ей помогла незнакомка.

— Издалека бежала женщина с криком: бабушка, я вам помогу подняться! Можно сделать одну трубу посередине крыльца. Доступную среду делают для калек, а для нас — нет. Я не просто это говорю, все жалуются. Если бы хоть одной рукой за что-нибудь ухватиться, то подняться было бы можно, — рассуждает бердчанка.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился к директору РКЦ Бердска Рамизу Масимову, тот сообщил, что вопрос по ремонту крыльца уже поднимался в администрации Бердска.

— Здание принадлежит муниципалитету, мы его арендуем. Но мы обращались в мэрию Бердска с просьбой отремонтировать входную группу РКЦ на Островского, 174. Думаю, перила там после ремонта тоже появятся, — сообщил Рамиз Рафигович.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дважды повысят тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году 100 млн рублей на замену сгнивших труб попросит у области власть Бердска Кудрин: Бедных в России слишком много

(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Мы не можем добраться до РКЦ по ступенькам. Они, может, и не высокие, мы можем поднять ногу на 10 сантиметров. Но вот держаться там не за что, ни сбоку, ни где. Ступеньки то там две, но они для нас непреодолимы.»

    Полностью поддержу! Там даже пандусов с роду не было и перил тем более! Таких неудобных пофигистких мест полно в Бердске!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика