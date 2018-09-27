Старики не могут забраться на крыльцо для оплаты услуг ЖКХ в Бердске

Не смогла подняться по ступеням в РКЦ на ул. Островского, 174 пожилая бердчанка Мария Овчарова. Старушка обращалась с вопросам о ремонте крыльца к работникам РКЦ, те Марию Уплыновну отправили в управляющую компанию «СКС».
— Мы не можем добраться до РКЦ по ступенькам. Они, может, и не высокие, мы можем поднять ногу на 10 сантиметров. Но вот держаться там не за что, ни сбоку, ни где. Ступеньки то там две, но они для нас непреодолимы. В расчетно кассовый центр мы ходим всегда, сдаем цифры. Мы занялись этим вопросам. Нам сотрудницы РКЦ сказали, что они носят деньги в администрацию Бердска за аренду. Посоветовали обратиться в управляющую компанию «СКС». Но причем здесь она? — интересуется Мария Овчарова.
86-летняя пенсионерка рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что у ее 82-летней приятельницы после аварии сломана нога. Пожилая женщина не смогла преодолеть препятствие в виде двух ступеней без посторонней помощи, ей помогла незнакомка.
— Издалека бежала женщина с криком: бабушка, я вам помогу подняться! Можно сделать одну трубу посередине крыльца. Доступную среду делают для калек, а для нас — нет. Я не просто это говорю, все жалуются. Если бы хоть одной рукой за что-нибудь ухватиться, то подняться было бы можно, — рассуждает бердчанка.
«Курьер. Среда. Бердск» обратился к директору РКЦ Бердска Рамизу Масимову, тот сообщил, что вопрос по ремонту крыльца уже поднимался в администрации Бердска.
— Здание принадлежит муниципалитету, мы его арендуем. Но мы обращались в мэрию Бердска с просьбой отремонтировать входную группу РКЦ на Островского, 174. Думаю, перила там после ремонта тоже появятся, — сообщил Рамиз Рафигович.
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«Мы не можем добраться до РКЦ по ступенькам. Они, может, и не высокие, мы можем поднять ногу на 10 сантиметров. Но вот держаться там не за что, ни сбоку, ни где. Ступеньки то там две, но они для нас непреодолимы.»
Полностью поддержу! Там даже пандусов с роду не было и перил тем более! Таких неудобных пофигистких мест полно в Бердске!
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