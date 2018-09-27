Матвиенко: Чита и Новосибирск неухоженные города

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на пленарном заседании призвала вице-премьера Виталия Мутко ускоренными темпами заниматься благоустройством российских городов, в очередной раз подвергнув критике неэффективных местных руководителей.
«Когда приезжаешь в регионы, приезжаешь в эти малые города, иногда хочется руки отбить местным руководителям, другим руководителям, — сказала она. — То ли не видят, то ли не хотят, то ли не могут». Среди негативных примеров она выделила Читу и Новосибирск.
«Почему граждане терпят это? Вот таких мэров точно не надо терпеть», — подчеркнула Матвиенко.
Привлечь управляющие компании
При этом спикер отметила, что «дело не только в деньгах». «Вот один вопрос: у нас нет денег, у нас нет денег. Ну, с деньгами любой сможет. Давайте думать, как организовать работу с привлечением управляющих компаний», — продолжила она.
Матвиенко указала, что муниципалитеты должны следить за своей территорией, но «дворы ведь можно передать управляющим компаниям, чтобы они не только зарабатывали и собирали деньги за коммунальные услуги». «Они должны и благоустраивать, вывозить мусор и следить за этим», — подчеркнула сенатор.
Призывы к правительству
Она также обратила внимание Мутко на то, что в городах проблемой стали крупные рекламные щиты, которые не только перекрывают исторические виды, но и представляют опасность, о чем сказано в том числе в правилах дорожного движения. «Примите нормативные акты, примите постановление правительства. Запретите это безобразие», — призвала она вице-премьера.
В заключение она попросила ускорить работу по благоустройству городов. «Давайте более энергичными темпами», — сказала она, обращаясь к Мутко. Она пообещала поддержку Совета Федерации в этом вопросе.
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Почему граждане терпят все правительство и Матвиенко в том числе? Удивительно просто, но терпим.
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Недавно был ЧМ по футболу и много видео из 11 городов где он проводился. Везде более менее.
С чего бы это Матвиенко плоха. Плохи Локоть, Потапов, Городецкий и прочие неработоспособные товарищи. Особенно плохи протестные кандидаты. Они вообще ни о чем! Ждать улучшений с ними это как ждать манны небесной.
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Господи, вот сравнил. Да забудь ты про ЧМ, у нас вся Россия в дерьме, кроме этих 11 городов.
Убрать не своих, вот и вся причина наезда на Локтя.
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Что эт «вся Россия в дерьме». По себе других не судят.
Вам какая разница, свои не свои, в упор мне это непонятно. Свои это те у кого взгляд такой же как у вас, наверняка застрявших в советских временах? Так с тех пор столько воды утекло и это уже далекое прошлое, а жить надо настоящим и будущим. Зная прошлое, имея его ввиду, но не пытаясь делать так как было раньше, это уже не нужно никому и не работает.
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Свой не свой для местных элит важно. А что вы об этом печётесь, загадка.
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