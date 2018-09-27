Матвиенко: Чита и Новосибирск неухоженные города

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на пленарном заседании призвала вице-премьера Виталия Мутко ускоренными темпами заниматься благоустройством российских городов, в очередной раз подвергнув критике неэффективных местных руководителей.

«Когда приезжаешь в регионы, приезжаешь в эти малые города, иногда хочется руки отбить местным руководителям, другим руководителям, — сказала она. — То ли не видят, то ли не хотят, то ли не могут». Среди негативных примеров она выделила Читу и Новосибирск.

«Почему граждане терпят это? Вот таких мэров точно не надо терпеть», — подчеркнула Матвиенко.

Привлечь управляющие компании

При этом спикер отметила, что «дело не только в деньгах». «Вот один вопрос: у нас нет денег, у нас нет денег. Ну, с деньгами любой сможет. Давайте думать, как организовать работу с привлечением управляющих компаний», — продолжила она.

Матвиенко указала, что муниципалитеты должны следить за своей территорией, но «дворы ведь можно передать управляющим компаниям, чтобы они не только зарабатывали и собирали деньги за коммунальные услуги». «Они должны и благоустраивать, вывозить мусор и следить за этим», — подчеркнула сенатор.

Призывы к правительству

Она также обратила внимание Мутко на то, что в городах проблемой стали крупные рекламные щиты, которые не только перекрывают исторические виды, но и представляют опасность, о чем сказано в том числе в правилах дорожного движения. «Примите нормативные акты, примите постановление правительства. Запретите это безобразие», — призвала она вице-премьера.

В заключение она попросила ускорить работу по благоустройству городов. «Давайте более энергичными темпами», — сказала она, обращаясь к Мутко. Она пообещала поддержку Совета Федерации в этом вопросе.

Источник: ТАСС